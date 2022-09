Governo, Salvini “Anche la sicurezza tra le priorità della Lega”

ROMA (ITALPRESS) – “La sinistra e i suoi giornali si rassegnino. Gli italiani hanno votato, hanno scelto a milioni il centrodestra unito e stiamo lavorando tutti insieme come Lega, giorno e notte, per dare risposte ai problemi del Paese. Il tema lavoro, pensioni, energia, bollette e cartelle esattoriali dell’Agenzia delle Entrate che dovranno essere fermate fra le priorità, e anche il tema di restituire sicurezza, fiducia e legalità ai cittadini italiani e bloccare gli sbarchi che continuano anche in queste ore sarà una delle nostre priorità per il prossimo Governo”. Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini.

– foto Agenziafotogramma.it –

