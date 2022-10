La mazzata. Una vicenda risalente a dieci anni fa che suscitò aspre polemiche. Comune disorganizzato: «… per le disfunzioni organizzative dell’apparato comunale aventi ricadute negative sull’istruttoria procedimentale di predisposizione dei sistemi di videosorveglianza. Infine, per essere stato l’annullamento in autotutela dei verbali disposto in conformità alle indicazioni di un parere legale pro veritate»