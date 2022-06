Governo, Letta “Andrà fino a scadenza naturale della legislatura”

ROMA (ITALPRESS) – “Io sono convinto che il governo andrà fino alla scadenza naturale della legislatura. L’ho sempre detto, lo ripeto anche adesso ed è oltre tutto quello di cui ha bisogno il nostro Paese. Sono convinto che troveremo le giuste soluzioni per le compensazioni che sono necessarie per i danni che le nostre imprese e le famiglie stanno subendo dalla guerra. Le troveremo insieme così come abbiamo fatto con il decreto di tre settimane fa e non ho dubbi che il governo andrà avanti e troverà queste soluzioni”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a margine di appuntamenti elettorali a Frosinone.

