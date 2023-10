“Gospel Lab” appuntamento a Casamicciola il 28 e 29 ottobre

Doppio appuntamento con il Gospel sabato 28 e domenica 29 ottobre, a Casamicciola Terme, con il “Gospel Lab” e il M° Aurelio Pitino: un tempo libero in cui ciascuno dei partecipanti potrà sperimentare questo genere ormai tanto conosciuto, amato e apprezzato in Italia! E, chi lo desiderasse… potrà entrare a far parte dell’Ischia Gospel Choir che si esibirà in un bellissimo concerto domenica 29 ottobre alle 21:00 con anche i partecipanti del Lab.

L’Ischia Gospel Choir (fondato nel 2016) appartiene alla Community Nazionale «Let’s sing Gospel Connection», diretto dal direttore nazionale Aurelio Pitino (Torino). Marianna Schiano, è la direttrice ufficiale di «Ischia Gospel Choir» dal 2018. Da sempre impegnata nel Servizio del Canto del RnS sia a livello locale che nazionale. Fervente credente a favore della Nuova Evangelizzazione attraverso il Canto.

Il Direttore Nazionale, il M° Aurelio Pitino che dal 1993 dirige la corale Anno Domini Gospel Choir con la quale ha avuto occasione di cantare davanti a tre Papi (Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Papa Francesco) e nel 2014 ha affiancato con gli Anno Domini Gospel Singers l’artista Raphael Gualazzi & The Bloody Beetrots nel brano «Liberi o no» col quale Raphael si aggiudica il podio del Festival di Sanremo 2014 piazzandosi al 2° posto dopo Arisa. Il 1° dicembre 2019 un’altra meravigliosa e inaspettata occasione nel mondo della Musica Leggera: gli Anno Domini Gospel Choir accompagnano il Grande Maestro Andrea Bocelli nel programma RAI2 «Che tempo che fa» condotto da Fabio Fazio. In quell’occasione cantano il brano «Return to love (Christmas Version)», una inedita versione del brano tratto dall’album «Sì Forever: The Diamond Edition» (© 2019, Sugar Music) che arriva subito dopo la notizia della candidatura di Bocelli ai Grammy Awards. Dal 2015 è Direttore Nazionale della «Let’s sing Gospel Connection», la community nazionale che raduna cori (con la stessa formazione) da nord a sud dell’Italia.

SAVE THE DATE

QUANDO: 28 ottobre 2023 Ore 17:30-21:30 – 29 ottobre 2023 Ore 17:30-20:00

DOVE: Chiesa di San Gabriele c/o Convento PP. Passionisti Via S. Girardi, 13 – Casamicciola (NA)

CONCERTO DOMENICA 29 OTTOBRE ORE 21.00