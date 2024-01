Gospel a Serrara, stasera concerto con i Soul Six

Stasera appuntamento musicale nella Chiesa di Serrara con i SOUL SIX, evento organizzato dal Comune di Serrara Fontana, voluto fortemente dalla Sindaca Irene Iacono e dal responsabile agli eventi. Il concerto inizierà subito dopo la messa alle ore 19.00, con momenti dedicati al Natale, canzoni classiche dei cori gospel ed anche degli arrangiamenti della musica pop nazionale ed internazionale, per rendere un evento di gradimento per tutti i presenti.

Gli artisti della scuderia dalla ellegi spettacoli, arriveranno per la prima volta sulla nostra isola e dai video presenti sui social c’è davvero una bella attesa per un evento che è stato organizzato dalla Sindaca per trascorrere le feste all’insegna della grande musica con i propri cittadini.

I Soul Six si sono ormai affermati come una delle più significative band vocali campane, soprattutto per la loro capacità di rinnovarsi, di misurarsi con arrangiamenti propri sperimentando i più diversi generi musicali, di instaurare collaborazioni artistiche stimolanti. Di personalità intrinsecamente pop, la performance dei Soul Six fa incursioni nel soul, nella tradizione, nella musica d’autore e nel jazz.

Nati nel 2006, oltre ad una serie lunghissima di live nei teatri, nelle piazze e nei club, hanno al loro attivo numerose collaborazioni artistiche ospitando nei propri live nomi quali Tullio de Piscopo, James Senese e Stefano Di Battista. Hanno collaborato con Nino Buonocore realizzando una originale versione di “Scrivimi”, videoclip che vede la partecipazione dello stesso cantautore.

Tra le altre collaborazioni, hanno arrangiato i cori per l’ultimo disco di Valerio Scanu ed aperto alcune date di Enzo Gragnaniello e Fabio Concato. Si sono esibiti in Festival e manifestazioni di caratura nazionale: Fondazione Ravello Festival, Amalfi in Jazz, Okdoria Fest, Summertime Jazz Festival, Tirreno Festival, Calici di Stelle, Jazz in Luce, Ottaviano Food Festival, VivaCultura, Giffoni Jazz Festival, Alburni Jazz & Blues Festival.

I Soul Six hanno prodotto più di venti singoli con ben tre videoclip girati nel territorio tra Scala, Ravello e la Costiera. L’ultimo è uscito nel 2022 “What Are You Waiting For”: il brano dedicato all’abbraccio tra i Lattari ed il mare lancia e promuove il brand della “Happy Coast” con le sue sfumature di gioia, spensieratezza e voglia di condivisione. Il brano, scritto e prodotto da Palazzo Verone e Soul Six, propone una narrazione fresca, moderna e internazionale del territorio.

I Soul Six hanno all’attivo il disco “Sacro Profano”, uno spaccato sulle radici profonde dell’uomo, la sospensione a metà tra il suo essere terreno ed imperfetto e la sua vocazione all’eternità. I profondi limiti e gli slanci eroici di cui può essere capace, gli aneliti del suo animo, il senso della rinascita e del riscatto. Una profonda e accorata preghiera, talvolta laica, talvolta trascendente, è il motivo portante di questo intenso percorso di arrangiamento, scrittura e studio, che mescola le radici territoriali del gruppo campano con il suo bagaglio soul. Un lavoro impegnato, tra rivisitazioni del lavoro di Alfonso De Liguori, Stevie Wonder, Enzo Avitabile e George Benson: sperimentazioni e contaminazioni, con l’aggiunta di tre inediti che affrontano in modo non banale alcuni temi di scottante attualità: l’immigrazione, la violenza all’infanzia, il bisogno di amore universale.