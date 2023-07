Goletta Verde arriva a Casamicciola: l’iniziativa di Legambiente a difesa dei mari, partita lo scorso 30 giugno, quest’anno tocca anche la nostra isola per una due giorni di appuntamenti.

Si parte stamattina, presso la casa comunale di Casamicciola, dove nell’ambito della campagna congressuale di Legambiente “I cantieri della transizione ecologica”, si terrà l’incontro sul tema “Cantiere Isola di Ischia 2030, le proposte di Legambiente per la rigenerazione territoriale, economica e sociale”.

Nel corso dell’incontro il commissario straordinario delegato per la ricostruzione post terremoto 2017 e interventi contro il dissesto idrogeologico, Giovanni Legnini, presenterà il piano degli interventi di messa in sicurezza del territorio e di mitigazione del rischio idrogeologico. Nel pomeriggio invece spazio ai laboratori dedicati all’educazione ambientale.

La Goletta è stata accolta da numerosi cittadini ai molti del porto turistico casamicciolese e dal vice sindaco Antonio Carotenuto. “Diamo il benvenuto alla Goletta” ha affermato il sindaco Giosi Ferrandino che parteciperà all’incontro di stamattina in video-conferenza da Bruxelles “la nostra amministrazione ha tra i suoi obiettivi primari la difesa dell’ambiente; siamo assolutamente convinti della necessità di tutelare la qualità dell’ecosistema in cui viviamo, specie quello marino, ed iniziative di monitoraggio ed educazione ambientale come la Goletta Verde sono importantissime in questo senso”