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Goggia vince anche la seconda discesa di Lake Louise

Redazione Web
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LAKE LOUISE (CANADA) (ITALPRESS) – Sofia Goggia trionfa anche nella seconda discesa libera di Lake Louise, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Già prima ieri, la 30enne fuoriclasse bergamasca delle Fiamme Gialle, oro di specialità a Pyeongchang 2018, vincitrice di tre Coppette e di due medaglie mondiali, con il crono di 1’28″96 ha preceduto di 34 centesimi l’austriaca Nina Ortlieb e di 37 la svizzera e olimpionica di discesa in carica Corinne Suter, ieri seconda. Altre due azzurre tra le prime quindici: settima Nicol Delago a 1″05, 12esima Elena Curtoni a 1″46. Fuori dalle venti invece Marta Bassino, Nadia Delago, Federica Brignone e Laura Pirovano, esclusa dalla zona punti Karoline Pichler.
– foto LivePhotoSport –
(ITALPRESS).
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