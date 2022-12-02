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Goggia trionfa nella discesa libera di Lake Louise

Redazione Web
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LAKE LOUISE (CANADA) (ITALPRESS) – Sofia Goggia ha vinto la prima delle due discese libere di Lake Louise, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La 30enne fuoriclasse bergamasca delle Fiamme Gialle, oro di specialità a Pyeongchang 2018, vincitrice di tre Coppette e di due medaglie mondiali, ha chiuso la sua prova in 1’47″18, precedendo di 4 centesimi la svizzera e olimpionica in carica Corinne Suter e di 6 l’austriaca Cornelia Huetter. Ottava posizione per Elena Curtoni, distanziata di 1″04 dalla compagna di squadra; 12esima Nicol Delago a 1″43, 21esima Marta Bassino a 2″04, 23esima Laura Pirovano a 2″32, 27esima Nicol Delago a 2″56, 34esima Karoline Pichler a 4″15 e 35esima Roberta Melesi a 4″83.
– foto LivePhotoSport –
(ITALPRESS).
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