Global, Pupi Avati: “Questo premio mi commuove. Ischia mi affascina, presto girerò un film qui”

Elena Mazzella | E’ stato insignito dell’Ischia Legend Award – “In the name of di Truman Capote” per il film Dante, interpretato da Sergio Castellitto e che e’ stato proiettato durante la prima sera a Lacco Ameno e Casamicciola.

Il film rappresenta un atto d’amore di Avati verso Dante ricco di intuizioni ispirate e di genuino entusiasmo che traccia un ritratto sincero e appassionato del Sommo Poeta.

“E’ un premio che mi commuove profondamente , Ischia mi affascina ed e’ da molto tempo che stiamo pensando di ambientare una storia del ‘700 fra il Castello Aragonese d’Ischia e un monastero a Noto in Sicilia. In particolare mi affascina il monastero delle monache con il suo cimitero e la storia della scolatura dei cadaveri. E’ un posto particolarmente lugubre che mi stimola tantissimo.

La storia è molto bella ed è piaciuta molto a Guillermo del Toro e volevamo produrla assieme. Per adesso le condizioni finanziarie, essendo un film molto costoso, purtroppo in America non sono così vantaggiose. Quindi siamo in attesa”.

E sulla titolazione del premio a Truman Capote afferma nel momento della premiazione: “Ricevere questo premio dedicato a Truman Capote mi riempie di orgoglio e te ne sono riconoscente Pascal. E’ stato un uomo che non ha saputo gestire il successo, leggo spesso un suo libro in particolare, “preghiere esaudite”.