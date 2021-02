Gli ultimi dei coerenti | #4WD

- Advertisement -

Potrà apparire antipatico e saccente quanto volete, ma almeno fino ad ora Alessandro Di Battista resta l’ultimo coerente tra i grillini. Anzi, ex grillino. Sì, perché la presa di distanze definitiva dai suoi altrettanto ex compagni d’avventura, già preannunciata dinanzi alla sola ipotesi di un governo Draghi, poi concretizzatasi visto l’evolversi della vicenda a favore dell’esecutivo dell’ex Presidente BCE e resistente alle dichiarazioni d’amore di Casaleggio in persona, è ormai un dato di fatto incontrovertibile.

- Advertisement -

Così come Giorgia Meloni, pur rimanendo parte integrante del centrodestra, ha saputo ignorare il canto delle sirene proveniente dal Quirinale, preferendo essere l’unica della sua compagine a dire “No, grazie!” a una partecipazione diretta al nuovo governo in cambio di quel SÌ che ne avrebbe compromesso la coerenza. Così come, all’epoca in cui Forza Italia e Lega votarono a favore del Rosatellum, Fratelli d’Italia votò contro, seguendo alla lettera l’indicazione della sua leader.

In quest’epoca in cui le aule di Camera e Senato sono gremite da voltagabbana e venduti travestiti da pseudo-responsabili, costruttori e altri appellativi prestati loro da un politichese sempre incombente e mai estintosi nel tempo, mai avrei pensato di dover lodare, sullo stesso piano, due personaggi così diversi per estrazione, cultura, e appartenenza partitica. Eppure, al momento, Dibba e Giorgia hanno tutti i requisiti per potersi ammantare di quel velo di coerenza che sembra non far più notizia, ma che invece, riflettendoci, è merce rarissima. Non importa se in questo modo il primo intenda costruirsi una carriera diversa e non più affine a quel movimento ormai omologatosi al sistema e la seconda tutelerà la sorprendente fase di crescita (magari consolidandola) che il suo partito ha ottenuto negli ultimi anni: per ora, lasciateci pensare che a Roma c’è ancora qualcuno di quei privilegiati che riesce a fare quel che dice. Bravi, non fatecene pentire!