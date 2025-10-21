Gli studenti del Telese a lezione di etica, ambiente e lavoro. Il convegno promosso da Pro Loco Isolaverde e CO.RI.VERDE

All’Istituto Alberghiero “Vincenzo Telese” di Ischia si è tenuto il primo appuntamento del ciclo di incontri dedicato al tema “Etica, Ambiente e Occupazione”, promosso dalla Pro Loco Isolaverde Ischia e dal CO.RI.VERDE (Comitato per la Rigenerazione dell’Isola Verde). Un’iniziativa che segna l’inizio di un dialogo concreto e duraturo tra protagonisti della legalità, esperti del territorio e giovani studenti isolani, chiamati a riflettere sul futuro ambientale ed economico dell’isola.

Il convegno, ospitato nell’aula magna dell’Istituto diretto dal preside Mario Sironi, ha visto la partecipazione di figure di primo piano come il magistrato in pensione Aldo De Chiara, presidente della Fondazione Castel Capuano, l’architetto Luigi De Falco, ex assessore all’Urbanistica del Comune di Napoli e già presidente di Italia Nostra Campania, e Franco Borgogna, segretario del CO.RI.VERDE. Presente in sala anche il consigliere regionale Fulvio Frezza, che da tempo sostiene il progetto di istituzione del Parco Protetto Regionale del Monte Epomeo, proposta portata avanti proprio dal Comitato.

Gli interventi hanno toccato i nodi cruciali della difesa attiva del territorio, della sostenibilità turistica e della necessità di un nuovo modello di sviluppo per Ischia, capace di coniugare tutela ambientale e opportunità di lavoro. Si è parlato di come un’isola di straordinaria bellezza come Ischia possa e debba alleggerire la pressione sulla fascia costiera, sviluppando invece un turismo più lento, eco-compatibile e diffuso anche nelle aree collinari e montane. Un turismo capace di unire termalismo, natura e cultura, offrendo esperienze autentiche di benessere totale.

Particolarmente apprezzata dagli studenti è stata la prospettiva occupazionale legata alla nascita del Parco dell’Epomeo, che aprirebbe nuove possibilità nei settori della gestione ambientale, della manutenzione forestale, della guida naturalistica e dell’accoglienza sostenibile.

Nel corso dell’incontro è emersa anche una nuova proposta lanciata dal preside Mario Sironi e condivisa da tutti i relatori: istituire una Scuola di Agraria sull’isola, in collaborazione con l’Università di Portici. Un’idea che mira a rafforzare la formazione tecnica e professionale dei giovani ischitani, offrendo loro competenze utili per un’agricoltura moderna, legata alla tutela del paesaggio e alla valorizzazione delle risorse locali.

Il progetto educativo di Pro Loco Isolaverde e CO.RI.VERDE non si fermerà qui. Dopo l’Alberghiero “Telese”, gli incontri proseguiranno negli altri istituti scolastici isolani, per costruire insieme agli studenti una nuova consapevolezza ambientale, etica e civica, capace di immaginare un futuro sostenibile e responsabile per l’isola d’Ischia.