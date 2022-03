Gli studenti al fianco degli avvocati in difesa del palazzo di giustizia

Paolo Mosè | Sono preoccupati. Cercano nuove strategie per trovare delle soluzioni che possano creare delle situazioni favorevoli. Convincere la stragrande maggioranza della classe politica ad appoggiare la lotta che sta portando avanti da anni, ormai, l’Associazione Forense di Ischia, che insieme a quelle di Lipari e d’Elba tenta di strappare dal Parlamento l’ennesima proroga di due anni. Si susseguono incontri a ripetizione con i vertici dei vari consigli degli Ordini degli avvocati delle tre regioni interessate. Appoggiati dai sindaci dei Comuni delle tre isole italiane.

Con il sostegno altrettanto determinante dall’Associazione delle Isole Minori, di cui fanno parte tutte le Amministrazioni locali e che fa capo al sindaco di Forio Francesco Del Deo. Tutti insieme stanno cercando di fare pressioni sulla politica e non solo. Chiamando e coinvolgendo le forze imprenditoriali di realtà turistiche che da sole riescono a muovere milioni di frequentatori di luoghi che producono una economia abbastanza rilevante per le regioni Campania, Toscana e Sicilia.

Questa battaglia però trova sulla propria strada una altrettanta forza determinante e che è ascoltata nel Parlamento italiano. Parliamo, ovviamente, della magistratura, che come tutti ormai sanno è predominante al Ministero della Giustizia. Nei posti chiave degli uffici legislativi, personale di segreteria e capo gabinetto sono retti da magistrati fuori ruolo che il Consiglio della magistratura assegna per mantenere un piede nel sistema governativo, dove si preparano e si votano le leggi. Non è facile, quindi, ottenere qualche assenso positivo dal Ministero se la magistratura si pone di traverso. Come è accaduto qualche mese fa presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, dove si dovevano votare degli emendamenti abbastanza delicati e importanti per determinate realtà del nostro Paese.

E tra gli emendamenti che interessano direttamente le tre isole, vi era quello proposto da parlamentari che chiedevano a tutti i membri della Commissione di votare la proroga per altri due anni delle sezioni distaccate. A quanto pare, mentre tutto era pronto per il voto finale sarebbe arrivata la solita telefonata da qualche potente del Ministero della Giustizia che ha bloccata i parlamentari. E l’emendamento è finito nel “congelatore”. Tutto è stato rimandato a chissà quale mese. C’è una forza determinante e che ha argomenti convincenti, per indurre la classe politica e, perché no anche il governo, a chiudere queste realtà giudiziarie per accorparle alle sedi centrali dei tribunali di Napoli, Livorno e Barcellona Pozzo di Gotto.

IL CONVEGNO A NAPOLI

Per evitare questa scelta scellerata, il vertice del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli si è riunito alcuni giorni fa alla presenza di una nutrita rappresentanza di avvocati dell’isola. Che segue l’altra che si è tenuta dieci giorni prima per trovare quelle personalità che possano dare una mano sostanziale alla battaglia delle comunità isolane. Una notizia importante arriva dalla Camera di Commercio, il cui presidente ha preso a cuore la richiesta di “aiuto” proveniente dalla classe forense di Ischia. Ha già garantito la messa a disposizione degli uffici e della sala delle riunioni della Camera di Commercio di Napoli. Per preparare un convegno ad alto livello dove è prevista la presenza del commissario europeo alla giustizia, Didier Reynders. Un esponente politico di rilievo che con la sua partecipazione potrebbe indurre il governo e lo stesso Ministero a rivedere certi orientamenti negativi che ha palesato con alcune iniziative. Spiegare le scelte di alcuni personaggi di via Arenula, sede del Ministero, non è un’operazione tanto facile.

Sono dei burocrati in toga che vanno molto spesso in una direzione per nulla tendente a snellire la giustizia e a rendere veramente un servizio alla cittadinanza. Si va perlopiù verso provvedimenti che non debbano essere ritenuti non in linea con il progetto complessivo che proviene dall’interno della magistratura. Per intenderci dall’Associazione nazionale magistrati. A questo convegno dovranno partecipare in massa i presidenti delle tre associazioni delle isole minori, tutti i sindaci, i rappresentanti delle Giunte, gli operatori economici, i rappresentanti delle varie categorie sociali e soprattutto i giovani, gli studenti, quelli che un giorno saranno chiamati a governare l’intero Paese. Per mostrare una forza penetrante e capace di far sentire la propria voce fino all’interno della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Perché solo in questo modo coloro che siedono all’interno e che hanno il diritto di voto, possono capire che non è il momento di indietreggiare, di rimanere impassibili, ma bisogna in questo momento dare una mano a quelle popolazioni che vivono lontano dalla terraferma, dalle istituzioni. Per garantire il servizio della giustizia, che è un pilastro per la nostra comunità e che è garantito dalla Costituzione.

APPELLO AI PARTITI

Lo sforzo maggiore e in qualche modo “pretendere” la presenza del ministro della Giustizia Cartabia. Per indurla, finalmente, a confrontarsi con gli avvocati, con le realtà isolane e dire al commissario europeo che si occupa della giustizia, quali sono le intenzioni del governo per fronteggiare delle richieste che provengono dalla base, direttamente dal popolo. Saranno, inoltre, invitati tutti i parlamentari che oggi hanno responsabilità di rappresentanza nelle varie Commissioni Giustizia sia della Camera che del Senato. Nonché sì pretenderà la partecipazione dei vari responsabili della giustizia dei partiti di governo e di opposizione.

Per conoscere dalla loro viva voce quale è la posizione del Partito Democratico, di Forza Italia, della Lega, delle altre formazioni politiche di sinistra nonché di Fratelli d’Italia. Per fargli assumere un impegno che deve necessariamente essere mantenuto. Chi non lo farà, si assumerà la responsabilità politica in prossimità delle nuove elezioni per il rinnovo dei due rami del Parlamento che si terranno nella primavera del 2023.

In quest’ultima riunione si è deciso anche di dare impulso e pubblicità massima alla battaglia che è ormai iniziata da circa un anno. Per consentire a tutti di conoscere quali sono le motivazioni che hanno indotto l’avvocatura a scendere in campo per difendere un diritto garantito dalla Costituzione gli organizzatori chiederanno ospitalità ai mass media locali e nazionali. Per giungere con maggiore forza, determinazione e per così dire velocità nei palazzi del potere romano affinché questa benedetta legge sulla proroga passi velocemente e senza doversi scontrare con ostacoli a ripetizione. O trappole preparate da menti sopraffine che pur gironzolano in ogni istituzione che si “rispetti”.

IL SOSTEGNO DI MANFREDI

Il presidente dell’Assoforense dell’isola d’Ischia, Gianpaolo Buono, ed il suo fido braccio destro, il segretario della Associazione Francesco Cellammare, conoscono benissimo le difficoltà che troveranno durante il percorso tortuoso per raggiungere l’obiettivo. Ma sanno anche che non bisogna indietreggiare, bisogna innanzitutto trovare sempre più alleati nella politica e perché no anche nella stessa magistratura, che fino ad ora non si è dimostrata molto disponibile a rivedere la propria posizione. Forte politicamente oggi è senza dubbio il sindaco di Napoli e dell’Area metropolitana, Manfredi, che ha incontrato già da qualche settimana i sindaci e gli avvocati.

Garantendo il suo impegno ad incontrare lo stesso ministro della Giustizia, i vari responsabili del settore giustizia dei partiti che sostengono il governo. Per dire loro sostanzialmente che è un errore chiudere definitivamente il portone del palazzo di via Michele Mazzella ad Ischia. Un palazzo di giustizia che è tutta una storia, che è sempre esistito da decenni e che non può essere cassato per colpa di qualche decina e decina di migliaia di euro di costo per farlo funzionare. Sembra più una scusa inventata per coprire invece una volontà di chi ha il compito di governare il tribunale partenopeo. Per la incapacità di trovare giudici togati disponibili a trasferirsi sull’isola d’Ischia per sentenziare nei processi civili e penali. Quasi nessuno è disponibile a imbarcarsi più volte a settimana per raggiungere l’ufficio giudiziario isolano e quando non c’è l’assenza del magistrato scelto, si innestano una serie di fattori legati alle famose correnti che governano di fatto l’intera macchina giudiziaria. Non siamo messi bene, questa è la realtà. C’è una percentuale molto alta che palesemente appare all’orizzonte, e cioè che il primo gennaio del 2023 ogni attività giudiziaria cesserà e tutti saranno costretti a doversi trasferire, chi per un motivo e chi per un altro, al centro direzionale ove ha sede il tribunale retto da Elisabetta Garzo.

In ultimo è stato stabilito che comunque una manifestazione si svolgerà a Roma. All’esterno di Montecitorio. Chiamando a raccolta il più ampio numero di cittadini residenti nelle tre realtà isolane. Hanno garantito sostegno gli studenti, i professori e i presidi dei maggiori istituti scolastici. E’ già un punto di partenza di estrema importanza. Una vera e propria marcia su Roma per difendere un servizio primario qual è la giustizia e che dovrebbe essere garantita ad ogni cittadino italiano, come ha sottolineato qualche tempo fa la stessa Commissione Europea richiamando gli Stati membri.