Gli sequestrano la moto e si atteggia con la polizia: denunciato

E’ una storia che fa ridere. Un guappo di cartone si è confermato tale e, smascherato dalla realtà, si è beccato una denuncia per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, millantato credito e procurato allarme.

Basta l’appunto stampa ufficiale della Questura di Napoli per descrivere la vicenda e fotografare il “soggetto”.

“Si comunica – si legge – che nella tarda serata dell’11 novembre personale dipendente impegnato in un posto di controllo in Piazza degli Eroi a Ischia, veniva avvicinato da un utente – L.B.G. – il quale, nella circostanza, chiedeva informazioni circa la rimozione di un veicolo di sua proprietà. Attesa la veemenza e il comportamento irriverente di L.B.G., lo stesso veniva invitato a recarsi presso gli uffici del commissariato il giorno successivo per avere le informazioni richieste ed esprimere le sue doglianze”.

“Tuttavia – continua la nota – l’uomo, non pago di quanto appreso, decideva di recarsi in commissariato ove, dopo aver avuto le medesime spiegazioni, proferiva nei confronti degli operatori frasi denigratorie e pretendeva di ottenere informazioni sensibili riguardanti gli agenti operanti millantando conoscenze presso questi uffici. Nella circostanza, non avendo ottenuto quanto richiesto, si rivolgeva telefonicamente alla stazione Carabinieri di Ischia riferendo falsamente di aver subito un’aggressione presso il Commissariato di Ischia”. La conclusione è lapalissiana: “L.B.G., persona nota alle forze di polizia isolane per i suoi precedenti, veniva pertanto deferito alla competente A.G. per i reati di minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, millantato credito e procurato allarme”