Gli “mancava” Marrazzo, i sindaci si imbarcano subito …ma la “Giuseppina Prima” si ferma Procida e fa dietrofront

Se non fosse una questione seria, quella del trasporto marittimo della monnezza, ci sarebbe da ridere. Ed invece quello verificatasi stanotte al porto di Casamicciola è l’ennesima riprova della palese disorganizzazione di un settore che, specie d’estate, meriterebbe ben altri livelli di efficienza.

Come anticipato da questa testata, la Traspemar si è vista dissequestrare le navi della sua flotta come conseguenza del clamoroso smontaggio del castello accusatorio a carico di Angelo Marrazzo.

Ieri sera quindi la Giuseppina Prima avrebbe potuto tornare a fare il suo, ovvero trasportare a Pozzuoli i camion carichi di rifiuti dei sette comuni isolani; poco dopo mezzanotte il ferry battente bandiera di Frattamaggiore ha effettivamente ripreso il mare ma – arrivato all’altezza di Procida – ha invertito clamorosamente la rotta per fare ritorno nell’approdo casamicciolese.

La ragione del dietro front sarebbe squisitamente tecnica, anche se non disponiamo di alcuna versione ufficiale. Radio banchina in nottata parlava di presunte prese mare ostruite che avrebbero determinato un anomalo innalzamento delle temperature di esercizio dei propulsori (in verità già non particolarmente vigorosi, a voler giudicare dalla velocità di crociera della nave di Marrazzo desumibile dai vari siti di marine tracking).

Qualunque sia stata la ragione che ha spinto il comandante del Giuseppina a tornare in porto a Casamicciola la conseguenza più seria è stato il fatto che i sette camion delle aziende municipalizzate isolane hanno dovuto fare mestamente ritorno nei depositi mentre a togliere le castagne dal fuoco è stata, una volta ancora, la vituperata Agata.

La nave meno apprezzata del golfo di Napoli ha invece effettuato regolarmente le due corse previste dal programma approntato da Medmar che però, stando ai rumors raccolti nell’ambiente dei rifiuti ischitano e procidano, sarebbe comunque ancora provvisorio.

La compagnia delle navi bianche e blu a seguito delle sollecitazioni istituzionali in tal senso ricevute sta effettuando il trasporto dei rifiuti dal 7 giugno scorso ma senza fornire certezze ai clienti sulla prosecuzione del servizio.

Una situazione che non lascia dormire sonni tranquilli: con Traspemar che naviga – da mesi – a singhiozzo e Medmar che potrebbe stoppare l’Agata da un momento all’altro che prospettive possiamo mai avere per lo smaltimento in terraferma dei rifiuti di Ischia e Procida?

Quando arriveremo ad avere un servizio di trasporto marittimo di monnezza efficiente, stabile e garantito? Possibile che dobbiamo sempre augurarci l’emergenza per risolvere i nostri problemi?

Alla luce di questi primi “fatti”, è il caso di tornarci a dire la verità: il monopolio di Marrazzo non è quello di un privato che chiude il mercato, ma è quello che i sindaci alimentano e sostengono economicamente il privato che loro “gradiscono”. E pensare che le nostre amministrazioni continuino a fare questa sorta di “inchino” del mare ad una sola compagnia di navigazione ha il sapore della beffa!

La vicenda processuale che vede coinvolto Marrazzo è tutt’altra storia: il vero problema è la NON volontà dei sindaci di liberarsi dal singolo armatore e, a questo punto, forse, qualche valutazione in “mala fede” non sarebbe fuori luogo.

La verità è che nel primo giorno del ritorno in navigazione del Giuseppina Prima i rifiuti sono rimasti ad Ischia e non hanno raggiunto la terraferma. E domani? Il domani non ci appartiene, insegna quello che non sbaglia mai. Staremo a vedere…