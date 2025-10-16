Gli intempestivi Fratelli campani

Il commissariamento cittadino e provinciale di Fratelli d’Italia a Napoli, con la rimozione – di fatto – di Michele Schiano di Visconti e quella di Marco Nonno, rappresenta un passaggio politicamente delicato e, per certi versi, emblematico delle contraddizioni che agitano il partito di Giorgia Meloni alla vigilia delle elezioni regionali.

A prendere in mano le redini dell’organizzazione sono stati Marta Schifone e Sergio Rastrelli, una decisione formalmente motivata dalla necessità di evitare conflitti d’interesse dovuti alla candidatura dello stesso Nonno e di Ira Fele, moglie di Schiano, nelle liste per il consiglio regionale.

Una giustificazione ineccepibile sul piano formale, ma che nasconde un tempismo e una gestione quantomeno discutibili. Personalmente, trovo più che condivisibile il principio di incompatibilità tra ruoli di partito e candidatura: è sano, trasparente, coerente con l’idea di una politica che non si confonda con la gestione del consenso interno. E, permettetemi, graditissima mi risulta anche la “sottrazione” dello scettro provinciale dalle mani degli Schiano – una dinastia che negli anni ha esercitato una presa pressoché totalizzante sul partito in Campania, filtrando ogni decisione, candidatura e strategia territoriale attraverso logiche del tutto utilitaristiche e personalistiche, più che politiche e utili alla causa.

Tuttavia, non posso non sottolineare quanto questo provvedimento appaia intempestivo e potenzialmente dannoso sul piano elettorale. A pochi giorni dalla presentazione delle liste e a poco più di un mese dal voto, la decisione di commissariare i vertici napoletani rischia di generare ulteriore smarrimento nella base e disorientamento nei territori. È come se Fratelli d’Italia avesse deciso di cambiare il timoniere mentre la nave è già in mare aperto, nel momento più agitato della traversata e senza motivazioni sufficientemente condivisibili. Un atto che lascia intravedere un disinteresse del partito nazionale verso la competizione campana, quasi un segnale di resa preventiva rispetto a una partita che si annuncia complessa.

Lo stesso disinteresse che, solo una settimana fa, ha portato il centrodestra ad ufficializzare con clamoroso ritardo i nomi dei candidati alla presidenza di Campania, Puglia e Veneto, quando gli avversari avevano già da tempo avviato la corsa. Ma non è soltanto il quando a preoccupare. È anche – e soprattutto – il chi. Per chi aveva sperato che il commissariamento aprisse finalmente le porte a una fase di rinnovamento interno, la scelta dei nuovi commissari rappresenta una delusione cocente. I nomi di Marta Schifone e Sergio Rastrelli, figure certamente esperte ma radicate da decenni, con i propri genitori, nel panorama politico della destra campana, segnano più un ritorno al passato che un passo verso il futuro.

A completare il quadro, la probabile candidatura di Jone Abbatangelo come quota rosa di riferimento nella lista provinciale conferma la tendenza: il partito continua a muoversi dentro il recinto ristretto dei “famigli”, degli stessi cognomi e delle stesse parentele che da anni dominano la scena e che oggi tornano a farlo. Il messaggio che arriva agli elettori, e ancor più ai tanti militanti che avevano creduto in Fratelli d’Italia come forza di rottura con certe vecchie logiche e di apertura a un tantino di meritocrazia in più, è scoraggiante.

Invece di aggregare e valorizzare energie nuove, esperienze civiche, professionisti o amministratori locali estranei a vecchie dinamiche, si preferisce rassicurare gli apparati. In pratica, l’ennesima occasione perduta! E se è vero che ogni casa politica rispecchia la sua classe dirigente, quella napoletana – a giudicare dagli ultimi movimenti – sembra ancora troppo impegnata a guardarsi allo specchio per accorgersi che fuori, tra la gente, cresce una domanda di rinnovamento che nessun commissariamento simile potrà più affrontare.