Gli avvisi di pericolo sono rimasti sulle tende: la difesa Marti-oriata per il processo di Ossani

Gaetano Di Meglio | Il processo che vede imputato Eugenio Ossani e il Punta Molino per le gravi lesioni subite da Alessandro D’Abundo il 27 ottobre 2018 continua.

Le udienze, che ora si tengono dinanzi al giudice Ferrigno, procedono con un ritmo molto serrato e, piano piano che sfilano i testi, sembra che la vicenda si chiarisca sempre di più: il pericolo caduta non era ben evidenziato, le strutture non erano ben manutenute e la colpa sembra ben identificata.

Da una parte il pubblico Ministero Canale, dall’altro lato l’avvocato Valentino per difesa e l’avv. Salvatore Scaldamagno per le parti civili. Un processo che, udienza dopo udienza, aumenta di gravità. Una gravità che appare evidente, soprattutto, dopo la deposizione dei testi della difesa che, invece di portare al tribunale elementi in discolpa di Ossani, sembrano aumentare la sua colpa.

La storia è semplice: durante il ricevimento di battesimo, Alessandro con l’ex compagna e alcuni amici lasciano la sala ristorante e si spostavano sulla terrazza dell’hotel che affaccia sul Castello Aragonese per fumare una sigaretta. Dopo un bacio sulla guancia, Alessandro precipita al suolo e resta gravemente ferito.

Arrivati sul posto, i Carabinieri della Stazione di Ischia, sequestrano sia l’area sia la porzione della struttura in ferro che sorregge le tende e che delimita il terrazzo.

Mentre l’accusa pone il proprio accento sulla gestione del rischio e sulla mancata manutenzione della struttura, la difesa ha provato a ribattere su due argomenti in particolare. Il primo era la pressione che avrebbe potuto imprimere la fidanzata dell’epoca di Alessandro quando lo ha baciato sulla guancia, sia la posizione di Alessandro.

Col passare delle udienze abbiamo scoperto che quel bacio doveva pesare almeno 600 kg e che l’innalzamento dell’altezza obbligatoria da un metro delle ringhiere non incide sulla sicurezza.

Senza indugiare sulla correttezza o meno della gestione del rischio attuata dal Punta Molino, arriviamo all’udienza che si è svolta mercoledì e che ha visto sfilare Mario Matri e Antonio Spignese quali testi della difesa.

Due deposizioni che non hanno aiutato e favorito il lavoro dell’avvocato Valentino. Marti, oltre ad aver rischiato la falsa testimonianza a causa dell’incoerenza delle proprie parole, ha confermato che non c’era nessun segnale di avviso del rischio caduto. Anzi, che i cartelli di pericolo caduta erano apposti sulle tende che, guarda caso, erano state smontate e conservate per la prossima estate proprio quella mattina.

L’altro punto caldo, poi smentito da Spignese, è quello relativo all’uso del terrazzo. L’avv. Valentino ha provato a dire al tribunale che gli avventori della struttura non avrebbero dovuto essere su quel terrazzo sia perché l’albergo era in chiusura, sia perché quella zona non era attrezzata. Marti ha confermato che quella zona era raggiungibile da alcune vetrate scorrevoli non chiuse e ha affermato che avrebbe dato l’ordine di non far accedere gli invitati del ricevimento su quella zona. Spignese, invece, ha detto che nessuno aveva ordinato il “non uscite” dalla sala ristorante.

Il tribunale di Ischia, che il prossimo 6 aprile continuerà nel dibattimento ascoltando gli ultimi due testi della difesa e, forse, l’imputato, dovrà decidere sulle accuse di Eugenio Ossani e spiegarci anche come sia cambiata la vita di Alessandro D’Abundo. Un bacio da 600 kg o, invece, il volo da una balaustra di 2,60 metri che non ha tenuto facendolo precipitare da 3 metri e mezzo.