Gli auguri di Natale del sindaco Enzo Ferrandino

Cari concittadini,

auguro a tutti voi un Sereno Natale e un felice anno nuovo.

In occasione di queste festività il mio abbraccio va, in modo particolare, alle famiglie dei giovani Velsmali Xhemal e Francesco Taliercio. Insieme al Nucleo Consultivo Comunale per la sicurezza stradale stiamo profondendo tutto il nostro impegno affinché non si debbano più piangere vittime della strada.

Che il nuovo anno possa portarci più senso civico, che ci insegni a rallentare, soprattutto in strada.

L’anno che verrà vedrà un rinnovato impegno da parte di questa Amministrazione nei confronti dell’ambiente. Da quando è iniziato il nostro mandato, sono state tante le iniziative che abbiamo lanciato e tante ne abbiamo in servo per il prossimo anno affinché la nostra isola torni a essere sempre più verde.

Penso a un albero piantato per ogni nato, ai tanti alberi che stiamo piantando per sostituire i pini secolari attaccati, purtroppo, da patologie fitosanitarie e i vari finanziamenti ottenuti proprio per rinvigorire il verde pubblico. Ma anche ai bambini dei Circoli didattici del nostro Comune che sono stati nominati custodi dell’ambiente all’interno delle nostre pinete, rimesse in ordine dai ragazzi che percepiscono il Reddito d’Inclusione. Abbiamo emesso un’ordinanza che bandisce la plastica monouso e dotato tutto il personale scolastico della scuola Media Scotti di borracce che sono andate a sostituire le bottigliette in plastica.

Quelle borracce rappresentano un simbolo per concepire l’ambiente come un bene di tutti; tocca a noi prendercene cura attuando delle buone pratiche.

Oltre a una sempre più attenta raccolta differenziata, iniziamo a usare l’auto in modo razionale così da avere meno traffico in strada e meno inquinamento. Prendiamo Zizì per arrivare al Centro o passeggiamo a piedi per ristabilire quel contatto con la natura di cui le generazioni che ci hanno preceduti non potevano fare a meno.

A partire dal 2020, attueremo l’operazione Gussone piantando 1000 alberi entro la fine del 2022.

La promessa da fare per l’anno che verrà è quella di tutelare, ognuno di noi nella sua quotidianità, l’ambiente, un impegno per avere un futuro ancora più verde.

Spero, inoltre, che il 2020 possa farci sentire una comunità più unita soprattutto nei momenti di difficoltà come quelli vissuti durante questi ultimi mesi dell’anno in occasione delle forti mareggiate che hanno colpito la nostra Ischia.

Che il Natale sia occasione per essere una comunità vicina alla famiglia, amica dei suoi anziani, custodi delle nostre radici e dei suoi giovani a cui va trasmesso l’amore per il nostro territorio perché, solo amando Ischia è possibile rispettarla.

Da parte mia e dell’intera Amministrazione i più sentiti auguri di buone feste!