Gli «auguri» del C.R. Campania

Da che mondo è mondo, ad uno sportivo non si fanno mai gli “auguri”. Soprattutto prima di un evento ma anche dopo. E’ una prassi consolidata dalla notte dei tempi ma non al Centro Direzionale di Napoli, dove dalla presidenza del Comitato Regionale Campania viene redatto un breve comunicato in seguito all’assemblea elettiva FIGC si fanno appunto gli «auguri» a Gravina di buon lavoro. «Il calcio è una strada di vita, di maturità e di santità. Si può andare avanti. Ma mai si può andare avanti da soli, sempre in squadra…sempre in squadra, questo è importante – Papa Francesco!! Auguri di buon lavoro al Presidente Gabriele Gravina riconfermato alla guida della FIGC, che come ha ribadito nel suo discorso sarà vicino al calcio dilettantistico – prosegue la nota –. Grazie al Presidente Cosimo Sibilia per la sua coerenza e lealtà, per quello che ha fatto e continuerà a fare per il calcio di base insieme ai cinque consiglieri federali della Lega Nazionale Dilettanti. Siamo certi che faranno valere in tutte le sedi le istanze della nostra grande famiglia, che è il cuore pulsante del calcio italiano!».

CON MAZZELLA – All’assemblea federale ha partecipato anche l’isolana Manuela Mazzella in qualità di delegata assembleare del Comitato Campano per il calcio femminile.