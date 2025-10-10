venerdì, Ottobre 10, 2025
type here...
SOCIETA'

“Gli anni sospesi” di Dario Migliorini #ildisparilibri

di Redazione Web
Gli ultimi articoli

«Abbiamo tutti qualche colpa in questa storia maledetta»: in questa citazione si condensa il cuore del romanzo noir “Gli anni sospesi” di Dario Migliorini; la vicenda è infatti attraversata da molte ombre, e anche il personaggio in apparenza più integro può in realtà nascondere dei segreti inconfessabili.

L’autore racconta la storia di una famiglia distrutta: la venticinquenne Laura è rimasta orfana di entrambi i genitori quattro anni prima, morti in circostanze tragiche a pochi giorni di distanza l’uno dall’altra; ormai sola, cerca coraggiosamente di andare avanti e di elaborare il dolore per quello che le è successo.

Finché un giorno, mentre sta guidando su una strada di campagna, rischia di investire un uomo che poi scompare misteriosamente: il viso di quello sconosciuto, però, appena intravisto dallo specchietto retrovisore, le riaccende una speranza nel cuore e la porta a dubitare del suo passato.

Sono queste le intriganti premesse del romanzo di Dario Migliorini, caratterizzato da una tensione palpabile che accompagna il lettore fino allo sconvolgente epilogo; ad aggiungere fascino alla vicenda sono i brani di musica italiana e internazionale menzionati nel corso della trama, e che fanno da necessario contrappunto al dramma che si consuma pagina dopo pagina. In questa storia niente è come sembra e tutto è appeso a un filo; il destino dei personaggi resta infatti sospeso come suggerito dal titolo dell’opera: a volte, purtroppo, anche un male considerato necessario può non essere perdonato, e la redenzione è un processo lungo e faticoso.

Casa Editrice: 96, Rue de-La-Fontaine Edizioni
Genere: Romanzo noir
Pagine: 256
Prezzo: 19,00 €
Codice ISBN: 978-8893990486

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    Visualizza tutti gli articoli

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos