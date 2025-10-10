“Gli anni sospesi” di Dario Migliorini #ildisparilibri

«Abbiamo tutti qualche colpa in questa storia maledetta»: in questa citazione si condensa il cuore del romanzo noir “Gli anni sospesi” di Dario Migliorini; la vicenda è infatti attraversata da molte ombre, e anche il personaggio in apparenza più integro può in realtà nascondere dei segreti inconfessabili.

L’autore racconta la storia di una famiglia distrutta: la venticinquenne Laura è rimasta orfana di entrambi i genitori quattro anni prima, morti in circostanze tragiche a pochi giorni di distanza l’uno dall’altra; ormai sola, cerca coraggiosamente di andare avanti e di elaborare il dolore per quello che le è successo.

Finché un giorno, mentre sta guidando su una strada di campagna, rischia di investire un uomo che poi scompare misteriosamente: il viso di quello sconosciuto, però, appena intravisto dallo specchietto retrovisore, le riaccende una speranza nel cuore e la porta a dubitare del suo passato.

Sono queste le intriganti premesse del romanzo di Dario Migliorini, caratterizzato da una tensione palpabile che accompagna il lettore fino allo sconvolgente epilogo; ad aggiungere fascino alla vicenda sono i brani di musica italiana e internazionale menzionati nel corso della trama, e che fanno da necessario contrappunto al dramma che si consuma pagina dopo pagina. In questa storia niente è come sembra e tutto è appeso a un filo; il destino dei personaggi resta infatti sospeso come suggerito dal titolo dell’opera: a volte, purtroppo, anche un male considerato necessario può non essere perdonato, e la redenzione è un processo lungo e faticoso.

Casa Editrice: 96, Rue de-La-Fontaine Edizioni

Genere: Romanzo noir

Pagine: 256

Prezzo: 19,00 €

Codice ISBN: 978-8893990486