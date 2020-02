“Gli Angeli della Strada”, ampi controlli nel weekend. Ritirate 5 patenti

Continua senza sosta dell’Operazione denominata “Gli Angeli della Strada”, attuata dagli uomini del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ischia diretti dal Vice Questore Dott.ssa Maria Antonietta FERRARA.

Nello scorso week-end sono sono state controllate 220 persone, e 94 autoveicoli e sono state elevate 22 contestazioni al Codice della Strada con ben 5 ritiri di patenti per violazioni a norme comportamentali, le quali sono state trasmesse alla Prefettura di Napoli per i successivi provvedimenti di sospensione; venivano inoltre effettuati nr. 45 controlli a soggetti sottoposti ad arresti domiciliari e a misure di sicurezza. Nella nottata tra sabato e domenica inoltre veniva tratto in arresto il ventisettenne D.S. in quanto veniva sorpreso in flagranza di reato nell’effettuare cessione di sostanza stupefacente del tipo “hashish” nei confronti di un minore; a seguito di perquisizione venivano inoltre sequestrati complessivamente gr. 22 di stupefacente. Allo stesso veniva pertanto contestato l’Art. 73 del DPR 309/90 con l’aggravente dell’Art. 80. Su disposizione del PM di turno la persona arrestata veniva tradotta successivamente presso la Casa Circondariale di Napoli – Poggioreale in attesa dell’udienza di convalida.