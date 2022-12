Gli amici di Del Deo sono felici anche “in danno”

Il Comune di Forio deve eseguire dei lavori in danno per la messa in sicurezza di un muro a secco crollato in via Curto. E gli interventi sono stati affidati alla solita ditta “amica”.

Tutto era iniziato a maggio scorso, quando, come ricorda in determina il responsabile del V Settore arch. Gianpiero Lamonica, «veniva segnalato uno stato di pericolo relativamente a un muro crollato in Via Curto che occludeva il passaggio alla medesima strada». Situazione poi accertata dalla Polizia Municipale. Tanto che il 27 maggio lo stesso Lamonica emanava ordinanza con la quale si intimava ai proprietari del muro la «per l’immediata eliminazione di ogni pericolo a salvaguardia della privata e pubblica incolumità».

Sono trascorsi i mesi, ma quella ordinanza è rimasta inottemperata. Tanto che il 28 novembre sempre la Polizia Municipale constatava «ancora una volta la caduta del muro a secco prospiciente la strada pubblica, con massi che avevano invaso la suddetta strada». Ne è seguita una comunicazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco che pure accertava il «crollo del muro perimetrale di recinzione di un fabbricato diroccato e abbandonato che ostruisce completamente la stradina inibendo il passaggio pedonale e veicolare».

Rilevata l’inerzia dei privati responsabili, il Comune deve dunque intervenire «per ripristinare le condizioni di sicurezza per la privata e pubblica incolumità; risulta necessario che lo stesso provveda d’ufficio alla esecuzione degli interventi necessari fatto salvo il diritto di rivalersi sui soggetti inadempienti secondo le procedure previste dalla Legge».

Tanto più che nel frattempo «non sono pervenute allo scrivente Settore, nei termini assegnati, memorie o scritti difensivi» da parte dei privati inadempienti. Ed è quindi urgente procedere alla esecuzione dei lavori di messa in sicurezza.

Fin qui tutto giusto. Ma proprio a fronte dell’urgenza e con la giustificazione dell’importo sottosoglia – tale da giustificare l’affidamento diretto e non richiedere nemmeno l’utilizzo del Mepa – Lamonica ha richiesto un preventivo alla ditta “Costruzioni Ambrosino”, che ha offerto 1.000 euro oltre Iva. Una spesa complessiva di 1.220 euro, dunque.

Non un importo elevato, ma resta comunque il dato che a beneficiare di questi lavori in danno è una impresa vicina all’Amministrazione Del Deo.

Lamonica ha proceduto all’affidamento notificando il provvedimento ai proprietari del muro. La spesa anticipata dal Comune dovrà essere rimborsata dai destinatari inadempienti e «decorsi 60 giorni dalla notifica della presente agli stessi sarà attivata la procedura per il recupero coattivo».