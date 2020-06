Gli accessori essenziali per essere più produttivi sul lavoro

Che lavoriate da casa o in ufficio, basta davvero poco per mantenere alta la produttività. Il segreto per gestire efficacemente il carico di lavoro è ottimizzare il tempo e gestire lo stress. Al contrario, una scarsa organizzazione vi farà lavorare male e a fine giornata sentirete di non aver concluso molto.

Per fortuna, ci sono diversi accessori che aiutano a concentrarsi e che vi renderanno la vita più semplice. Vediamo quali.

Moka elettrica

Il caffè è un rito della giornata irrinunciabile e con una moka elettrica potrete godervelo senza muovervi dalla scrivania. Questo accessorio è uguale alla classica caffettiera, ma si distingue per la modalità di funzionamento: non avrete bisogno di metterla sul fornello, perché la base elettrificata farà bollire l’acqua una volta collegata alla presa di corrente.

Vi sono due modelli di moka elettrica: quella che si stacca dalla base e quella che invece è incorporata. In ogni caso, si tratta di un accessorio facile da trasportare ovunque e alcuni modelli includono anche interessanti funzioni, come il “keep warm” che tiene caldo il caffè una volta pronto.

Sedia ergonomica

Chi passa tante ore davanti al pc non può farne a meno. Una sedia ergonomica permette di migliorare la propria postura e di non sforzare le articolazioni.

Una buona sedia ergonomica dovrebbe sempre permettere di modificare inclinazione e altezza dello schienale, mentre se usate spesso il pc è indispensabile che abbia i braccioli per riposare gli avambracci.

Cuffie wireless

I vantaggi delle cuffie wireless sono straordinari: hanno un raggio d’azione che arriva fino a 100 metri, il segnale è ottimo e possono essere utilizzate con tantissimi dispositivi sorgente (tv, computer, impianti stereo, etc).



Alcune sono ottimizzate per i comandi vocali di Google Assistant e consentono di gestire e rispondere alle telefonate in arrivo.

Stampante compatta

Una stampante compatta è uno strumento molto utile per aumentare la produttività individuale o di un gruppo di lavoro. È un accessorio portatile e con costi di gestione limitati.

Le stampanti compatte semplificano la vita perché permettono di scannerizzare documenti o foto direttamente da un servizio cloud, dunque senza nemmeno accendere il pc, velocizzando operazioni che altrimenti richiederebbero molto più tempo.

Smart pen

Vi trovate spesso a prendere appunti durante le riunioni, ma vi secca perdere tempo per batterli al pc? La soluzione è una smart pen: uno strumento che, grazie alla sua tecnologia, trasferisce le parole d’inchiostro al computer, creando un documento in formato digitale.



Dispositivo per migliorare la postura

Il correttore posturale è un prodotto innovativo che pone rimedio o previene il mal di schiena. Anche se non avete problemi in questo senso, dovreste considerare di acquistarne uno se passate molte ore al pc.

Facili da indossare senza aiuti esterni, si tratta di fasce che supportano e sostengono il busto. Sono in grado di mantenere la colonna vertebrale eretta, evitando così l’inclinazione scorretta della schiena.

Webcam

Non tutti i computer hanno una webcam integrata, oppure la risoluzione potrebbe non essere sufficiente. Per partecipare alle riunioni lavorative, soprattutto per chi fa smart working, questo è uno strumento indispensabile.

Una buona idea è quella di dotarsi di una webcam con microfono integrato, capace di registrare non soltanto il video, ma anche l’audio in alta qualità.