Giustizia per Marco |#4WD

Lo hanno bocciato! Il piano strategico d’azione posto in essere dal Liceo Buchner ai danni di Marco Trofa ha dato il suo esito più che scontato giovedì scorso, al termine degli scrutini. Non sono ancora a conoscenza delle motivazioni addotte, ma sono sicuro che si tratterà di un piattino talmente perfetto da scoraggiare anche il più ottimista dei ricorrenti.

La voglia matta di un provvedimento giustizialista stile grillino che riuscisse a soddisfare sia l’assessore regionale sia il suo caro, devoto, inclemente e fin troppo ben pagato artista di strada, nonché il sindaco e il suo codazzo di candidati in vetrina, partorito all’interno della scuola complice certa ottusità istituzionale, ha rappresentato quella punizione esemplare tanto desiderata da certi ambienti contro quello che oggi è stato emarginato con l’etichetta di neofascista, ma che fino a prima di quel post tanto sbagliato quanto inutile rappresentava in ogni sede ed occasione l’orgoglio di quella comunità scolastica.

Bene ha scritto il nostro Direttore dicendo che “Il Liceo ha perso”. E altrettanto bene ha scritto il mio amico Pierre Di Meglio: “DA COLPEVOLE A VITTIMA. Il ragazzo ha sbagliato esprimendo un pensiero davvero brutto. Lo abbiamo pensato tutti spero… Poi abbiamo elaborato che a 17 anni se ne fanno di sciocchezze. Chi non ne ha fatte? Si poteva sfruttare l’episodio, per ricordare a tutti che il razzismo gratuito è qualcosa di molto brutto. La punizione data al ragazzo invece, adesso, non farà altro che farlo diventate una vittima. Un grave errore che sortirà l’effetto contrario.”

Io non so se in questo caso ci sarà mai un giudice a Berlino pronto a rilevare, scevro da meri condizionamenti post-ideologici, tanta cattiveria gratuita ed ignoranza socio-psico-pedagogica. Così come sono tutt’altro che convinto della bontà della scelta di questa strategia del silenzio che ha portato la posizione di Marco dal sonno alla morte nei consigli di fine anno, avallando in questo modo la pericolosa deriva dell’oblio che qualcuno avrebbe voluto imboccare affinché la vicenda si aprisse e chiudesse in un batter d’occhio. Ma una cosa è certa: la discussione al Tar Campania del prossimo 21 giugno è rimasta l’unica speranza per ridare equità e buon senso ad una vicenda che provoca disgusto anche agli apparati digerenti più resistenti e che meriterebbe una bella commissione d’indagine ministeriale.