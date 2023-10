Giustizia per il tassista aggredito con calci e pugni dal collega

Gaetano Di Meglio | L’aggressione di un tassista ai danni di un collega – un episodio purtroppo non raro sull’isola – aveva dato luogo all’ennesimo procedimento penale che oggi si conclude con la condanna dell’imputato Titto Mattera, accusato di lesioni personali, a quattro mesi di reclusione, al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, da liquidarsi in separata sede.

Così ha deciso il giudice monocratico della Sezione Distaccata di Ischia dott.ssa Maria Francesca Palagano nell’udienza del 9 ottobre scorso.

Purtroppo per la vittima dell’aggressione, Francesco Castagna, la giustizia arriva un po’ in ritardo, essendo nel frattempo deceduto per altre cause. Ma il risarcimento andrà ai familiari costituitisi parti civili, Raffaela Monti e Giovanni Castagna, rappresentati dall’avv. Ivan Colella.

Nella sua corposa memoria, il legale sollecitava la dichiarazione della responsabilità penale e civile dell’imputato, avendo il dibattimento acclarato la fondatezza della querela sporta a suo tempo dal Castagna.

IL RACCONTO DELLA VITTIMA NELLA QUERELA

La vittima all’epoca aveva raccontato dettagliatamente quanto occorsogli: «Il giorno 26.6.2018, verso le ore 20.00, stazionavo con il mio taxi nel parcheggio sito in Lacco Ameno della Piazza Girardi, in area riservata ai tassisti, in attesa di prestare servizio ai clienti in arrivo. In quel momento, mentre mi trovavo in seconda fila, alcuni turisti mi hanno chiesto il servizio, allorquando il conducente del taxi sito in prima fila si era momentaneamente assentato per bisogni impellenti. Nel mentre mi accingevo a far salire i clienti sul taxi del collega in attesa del suo ritorno, mi si è avvicinato un altro mio collega, tale Titto Mattera, il quale, inspiegabilmente adirato, mi ha spinto violentemente sul petto facendomi rovinare a terra. La caduta determinava la perdita della ciabatta da me indossata al piede destro, allorquando la furia cieca del mio aggressore continuava dapprima con il lancio del cellulare verso la mia testa che provocava una ferita alla tempia destra e, non pago, mi aggrediva fisicamente con calci e pugni mentre ero ancora a terra».

Titto Mattera probabilmente voleva “impossessarsi” lui di quei clienti… E dopo l’aggressione si era dato alla fuga.

La narrazione del Castagna proseguiva: «In seguito, data la gravità dell’aggressione, veniva chiamato il 118 e l’autoambulanza mi accompagnava all’ospedale “A. Rizzoli” di Lacco Ameno. Presso il pronto soccorso di Lacco Ameno, i sanitari mi diagnosticavano: “Abrasione o ustione da attrito senza menzione di infezione. Distorsione e distrazione di altri siti specificati della spalla e del braccio. Altre ferite del cuoio capelluto senza menzione di complicazioni”. In seguito ero costretto a sostenere plurime visite mediche».

Lesioni dunque guaribili in più di 20 giorni.

Nella memoria l’avv. Colella evidenzia come le dichiarazioni della vittima concordassero con il referto medico e il rilievo fotografico delle lesioni subite. E dunque «Alla luce delle suesposte risultanze processuali, è certo che le dichiarazioni rese dal sig. Castagna, persona offesa, non si prestano ad ondivaghe interpretazioni, essendo le stesse precise e concordanti».

Aggiungendo: «Nel caso di specie, le dichiarazioni della persona offesa, oltre ad essere connotate da credibilità soggettiva ed attendibilità intrinseca del narrato, sono state riscontrate sia dalle dichiarazioni rese dai testimoni, il quali, hanno, fra l’altro, confermato le dichiarazioni del Castagna, sia dai certificati medici versati in atti».

LE DICHIARAZIONI DEI TESTI

Uno dei testimoni del pm, escusso in udienza, ha dichiarato: «Io in quel tempo, allora, lavoravo nella piazzetta a Lacco Ameno alla ruota panoramica e vidi due tassisti che io non conosco di nome. In pratica il più giovane colpì il più anziano in faccia.

P.M.: In che modo? Con le mani?

Testimone: con un pugno…».

Inoltre, «Successivamente chiamato a riconoscere le parti in causa mediante rilievi fotografici indicava l’imputato Titto Mattera, soggetto con camicia azzurra, come quello che ha dato il cazzotto alla parte civile Francesco Castagna, soggetto più anziano con camicia bianca».

Anche la testimone di parte civile ha riferito «di aver visto l’imputato Titto Mattera spingere il Castagna, provocandogli una rovinosa caduta, e gettarsi sullo stesso infierendo con le mani, presumibilmente con dei pugni, in quanto lo stesso lo colpiva attraverso un “gesto di arcata”».

Dalle dichiarazioni della stessa testimone è stato possibile individuare il luogo esatto dell’aggressione, appunto il posteggio dei taxi.

Anche l’altro teste di parte civile, Giovanni Castagna, «dichiarava di trovarsi nell’immediatezza dei luoghi, in quanto al tempo dei fatti si occupava di NCC e di aver visto l’imputato Titto Mattera, riverso su suo padre, Francesco Castagna, intento a colpirlo con ripetuti pugni e calci».

INATTENDIBILE LA NARRAZIONE DELL’IMPUTATO

Del tutto diverso il discorso per quanto attiene le dichiarazioni dell’imputato e del testimone della difesa. Titto Mattera aveva cercato addirittura di ribaltare la dinamica dei fatti, sostenendo di essere stato lui vittima di un’aggressione da parte della vittima. Dichiarando «iniziò a togliersi la scarpa ed iniziò a colpirmi che dovevo andare via». Mentre «nella querela presentata ai Carabinieri di Casamicciola Terme e dalla conseguente richiesta di emissione di decreto penale di condanna (atti depositati nel processo dalla difesa dell’imputato), l’imputato ha addirittura affermato di essere stato vittima di una serie di pugni e di una testata! Testata che, presumibilmente sferrata dal sig. Castagna secondo la querela presentata dall’imputato, non trova alcun riscontro nelle dichiarazioni testimoniali rese in sede dibattimentale, ed addirittura nemmeno è stata confermata dalle dichiarazioni rese dallo stesso Titto Mattera e dal testimone della difesa, le cui dichiarazioni, seppur completamente inattendibili, sono apparse molto dettagliate a distanza di anni dall’accaduto».

Una tesi dunque smontata dal dibattimento e dalla memoria dell’avv. Ivan Colella. Il legale evidenzia anche «la non pertinenza tra la domanda posta dal G.M. in merito alle conseguenze riportate dal signor Castagna in seguito alla caduta».

Ricordando come anche uno dei testi dell’accusa, «sconfessando le dichiarazioni rese dall’imputato e dal testimone, a domanda della difesa dell’imputato ha esplicitamente escluso che il signor Castagna abbia colpito con una ciabatta più volte l’imputato». Soffermandosi inoltre sul rapporto di amicizia tra l’imputato e il teste della difesa. A conclusione del dibattimento il giudice non ha avuto dubbi e ha ritenuto colpevole Titto Mattera. Purtroppo Francesco Castagna non ha potuto assistere alla lettura del dispositivo.