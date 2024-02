Giustizia negata per silvio Trani, scarica barile tra Procura e Corte di Cassazione

Quella di Silvio Trani, l’avvocato ischitano accusato di truffa allo stato insieme a diversi suoi clienti, sta diventando un caso di giustizia negata. L’avvocato, a cui in maniera cautelare erano state sequestrate diverse somme, oggi si trova a combattere contro lo scarica barile tra la Procura Generale di Napoli e la Corte di Cassazione che nel giudicare l’ordinanza del Tribunale del Riesame ha annullato tutto senza rinvio. Ovvero ha cancellato definitivamente il contenuto del decreto di sequestro preventivo a cui Silvio Trani, con immediatezza, è stato sottoposto.

Lo scorso 31 gennaio, come vi abbiamo già scritto, la seconda sezione della Corte di Cassazione, aveva stabilito l’ordine di cessazione di misura cautelare reale art. 626 c.p.p. Tanto è vero che il Procuratore Generale, letto il dispositivo della Sentenza emessa dalla Seconda Sezione penale della Corte di cassazione in data 31/01/2024 che ha deciso il ricorso nell’interesse di: Trani Silvio. Rilevato che con detto ricorso è stata impugnata la Ordinanza N. 657/2023 emessa dal Tribunale del Riesame di Napoli in data 17/10/2023, in riferimento al procedimento penale N. 9270/2022 P.M. Trib. Napoli – N. 751/23 R.I.M. Caut. Reali: rilevato che la Corte di cassazione, con la citata pronuncia, ha così disposto: “Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la restituzione della somma in sequestro all’avente diritto. Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.” Visti l’art. 626 c.p.p. e 655 II comma c.p.p. ordina l’immediata restituzione al sopra generalizzato ricorrente, di quanto in oggetto in sequestro”.

Ed è la parola “immediata” che perde significato in questa vicenda. Dopo 21 giorni, infatti, quella che doveva essere una disposizione “immediata” è diventata una vera e propria chimera. Da Napoli a Roma sembra che certe parole cambino significato.

Venerdì 9 febbraio, l’avvocato Trani, nel merito della sentenza della Corte di Cassazione aveva inviato una nota al PM, il dott. Luigi Landolfi, chiedendo il dissequestro. “Con riferimento all’oggetto – scrive Trani – rilevato che la Corte di Cassazione con sentenza resta nel procedimento di cui si allega avviso di udienza camerale e pedissequo dispositivo del 31.01.24 abbia annullato senza rinvio l’ordinanza resa dal Tribunale di Napoli in sede di riesame, altresì annullando la misura cautelare reale disposta nei confronti del ricorrente, con ordine di restituzione delle somme sequestrate; che ad oggi, non sia stata data esecuzione alla decisione della Suprema Corte di Cassazione, si chiede emettere ogni opportuno provvedimento per l’immediata restituzione delle somme all’avente diritto”.

La replica della Procura, tuttavia, sembra essere un evidente scarica barile. Dal Tribunale di Napoli, infatti, hanno scritto a Trani: “per quanto di competenza si dispone nulla a procedere rilevato che, come esposto dalla 2° Sezione della Cassazione, competente per la restituzione è la procura generale presso la Suprema Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 626 ccp. Si comunichi al pm e all’avvocato di parte”

Il 21 febbraio, però, dalla Corte di Cassazione arriva una nota che smentisce il tribunale di Napoli. La La Sostituta Procuratrice, Giuseppina Casella non ha dubbi: “Vista l’istanza dell’Avv. Silvio Trani pervenuta in data odierna (ore 11,55); si RIBADISCE il contenuto dell’ordine di cessazione di misura cautelare reale ex art. 626 cpp emesso da quest’Ufficio in data 31.01.2024 – che si allega unitamente alla PEC di trasmissione in pari data; si DISPONE nuovamente darsi immediata comunicazione dell’ordine predetto, nonché del presente provvedimento, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per quanto di sua competenza. Si comunichi altresì all’avv. Silvio Trani. Roma 21.02.2024”

Chi deve restituire le somme all’avvocato Trani? Perché non avviene in via “immediata”? E’ questo uno di quei frangenti che lasciano riflettere. Se un avvocato vive queste difficoltà sulla propria pelle e ha tutte le armi per potersi difendere e far valere i propri diritti, cosa dovrebbe fare un comune cittadino che, invece, resta disarmato? Certo, pensare che servano più di 21 giorni per rendere esecutiva una sentenza della Corte di Cassazione fa molta rabbia. Tutti sappiamo che quella pronuncia diventa “immediatamente” esecutiva. E speriamo tutti che questo “immediato” lo sia sempre. Sia per le condanne sia per le assoluzioni.