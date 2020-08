Giustina Mattera: “Schiamazzi notturni e disturbo della quiete pubblica centro cittadino” arriva l’interrogazione al sindaco

Giustina Mattera, nel totale disinteresse sul disastro della gestione Enzo Ferrandino, ha inoltrato una interrogazione al primo cittadino in merito ad un argomento che, volendo, potrebbe essere marginale rispetto ai seri danni che sta procurando questa scellerata amministrazione all’interno comune di Ischia. Ma è sempre meglio del silenzio.

Ecco il testo: La sottoscritta Dr.ssa Giustina Mattera, Consigliere Comunale, capogruppo del gruppo consiliare Per Ischia Considerato che a norma dell’art. 48, comma 1, lett. B e D, dello statuto comunale, il Sindaco, quale ufficiale di governo, emana gli atti in materia di ordine e sicurezza pubblica e sovraintende alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto. Considerato altresì che l’art.659 del Codice Penale prevede il c.d. Disturbo della Quiete Pubblica, sanzionato con ammenda e/o con la reclusione fino a 3 anni e che la giurisprudenza sul tema precisa che “ai fini dell’integrazione del reato di disturbo della quiete pubblica è necessario che i rumori, gli schiamazzi e le altre fonti sonore indicate dalla norma superino la normale tollerabilità ed abbiano, anche in relazione alla loro intensità, l’attitudine a propagarsi ed a disturbare un numero indeterminato di persone”.

Considerato inoltre che l’art. 718 del Codice Penale punisce con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un gioco d’azzardo o lo agevola. Verificato che da lustri, come testimoniato da innumerevoli esposti, articoli di giornali, interrogazioni, consigli comunali, ecc, gruppi di ragazzi, nella zona adiacenti i litorali di San Pietro, Lido e della Mandra (Via Marone, Via De Rivaz, Via Buonocore, Via Pontano, C.so Vittoria Colonna e relative traverse), nel periodo estivo, durante tutta la notte e fino alle prime luci dell’alba, si abbandonano ad episodi di schiamazzo notturno, con intercalare di urla, bestemmie, turpiloqui di ogni genere, con frequenza quotidiana, nonché al gioco d’azzardo;

che alcuni concittadini, con iniziativa personale, hanno provato ad interloquire e a chiedere ragione del comportamento ricevendo in cambio insulti, minacce e più volte aggressioni fisiche; Verificato che l’intervento più volte richiesto delle forze dell’ordine non ha prodotto alcun risultato soddisfacente; Tanto premesso e considerato, la sottoscritta interroga il sindaco per sapere

– quali misure intende intraprendere e/o ha intrapreso per salvaguardare il diritto alla quiete dei cittadini e dei turisti dimoranti nelle zone in precedenza indicate, invitandolo a convocare, ad horas, stante la gravità ed intollerabilità della situazione, conferenza di servizio con le forze di polizia esistenti sul territorio (VVUU, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Guardia Costiera, Associazioni di volontariato), onde concordare la migliore strategia da intraprendere per evitare il reiterarsi delle condotte dedotte, tanto a breve quanto a lungo termine.

Riservandosi l’eventuale attivazione della procedura di cui all’art. 48, comma 5, dello Statuto del Comune di Ischia e significando che la presente verrà estesa per opportuna conoscenza ai vertici dei locali Uffici di polizia, si resta in attesa del riscontro scritto, auspicando incisiva e solerte attività per debellare il dedotto malcostume che deturpa l’immagine del comune.