Giustina Mattera con i membri italiani della rete “Costruire l’Europa con i consiglieri locali”

Tra i consiglieri comunali presenti a rappresentare il comune di Ischia c’era Giustina Mattera che ha condiviso l’esperienza con un gruppo di lavoro composto da altri consiglieri italiani, tutti per la prima volta presenti.

Il 13 e il 14 marzo il primo gruppo di politici locali italiani in visita a Bruxelles nell’ambito del progetto “Costruire l’Europa con i consiglieri locali”. Due giorni di confronto e formazione su temi di interesse locale. Tra questi: valorizzazione del patrimonio culturale, politica di coesione, economica circolare, Programmi di Sviluppo Rurale 2014-2022. La visita, organizzata in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, mira a creare un’alleanza tra le Istituzioni europee e i livelli di governance locale per mettere questi ultimi nelle condizioni di discutere con i loro concittadini delle opportunità offerte dall’Unione europea (UE) e delle soluzioni europee alle sfide e alle problematiche dei loro territori. Alla base del progetto, la consapevolezza che comunicare sui temi dell’UE sia una responsabilità condivisa dalle Istituzioni dell’Unione e dagli Stati membri a tutti i livelli, compreso quello locale.

Il progetto “Costruire l’Europa con i consiglieri locali” è stato lanciato dalla Commissione europea nel giugno del 2022 ed ha subito riscosso grande successo in Italia che, con 134 membri, vanta il numero più elevato di adesioni tra tutti gli Stati membri dell’Unione. A questa prima visita ne seguiranno altre nel corso dell’anno per consentire a quanti più membri della rete italiana di avere un canale di confronto diretto con le Istituzioni dell’UE sulle tematiche europee che stanno più a cuore alla loro comunità locale di appartenenza.