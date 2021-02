Giuseppi è meglio di Mario? |#4WD

- Advertisement -

Scusate se oso, ma osare è una tentazione a cui spesso non so resistere: avete anche Voi l’impressione che la visibilità del neo-Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi stia subendo tuttora una sorta di penalizzazione da parte degli organi di stampa rispetto a quella del suo predecessore Giuseppe Conte?

Che le reti Rai siano da sempre lottizzate politicamente è un dato di fatto inequivocabile; che i grillini in aula dedichino una standing ovation al loro ex premier trombato e solo timidi applausi all’ex BCE, per quanto stomachevole, potrebbe anche essere comprensibile; ma che ancora oggi i mezzi d’informazione tendano ad esaltare la figura di “Giuseppi”, facendo di tutto per far passare in second’ordine quella di altissimo prestigio che oggi tutte le forze politiche, dinanzi alla sua indiscutibile competenza, hanno dovuto “piegare a libretto” e digerirla all’insegna di un governo di unità nazionale, rappresenta un oltraggio al buon senso e alla cultura civica di una comunità che si rispetti.

Non è certo Renzi a poter -seppure giustamente- denunciare questo genere di episodi dai profili social personali e di “Italia Viva”, considerato che lui stesso è particolarmente esperto di nomine politiche dei direttori di rete e di presenzialismo mediatico. Ma la gente, gli elettori (invocate chi preferite), per quanto ancora lasceranno che il loro senso critico e la loro cittadinanza attiva si intorpidiscano ulteriormente a causa di una quotidianità sempre più difficile da gestire e utile a disinteressarli a quelle sorti dell’Italia sempre più legate alle loro? Ma soprattutto, il Quirinale riuscirà ancora a lungo a ignorare questo genere di fenomeni che, al pari delle magagne della magistratura italiana recentemente messe a nudo da Palamara e tanto altro ancora, intaccano ulteriormente quel sistema-paese che oggi, proprio grazie all’avvento e alla visione di Mario Draghi, potrebbe intravedere la luce in fondo al tunnel?