Giuseppe Grimaldi: «Così l’isola, tra mille contraddizioni si è impossessata di me»

Per un momento fui preso dall’angoscia e dall’ansia. Come potevo aiutare quelle persone? Come potevamo dare a quella gente un’almeno apparente normalità? Fu una sensazione violenta, uno schiaffo in viso. Cosi l’isola tra mille contraddizioni si è impossessata di me

#treannifa #sonosemprele2057

Giuseppe Grimaldi | Ci sono luoghi che nascono o diventano luoghi del cuore. Sono quei posti che, legati a forti emozioni o sentimenti, vanno ad occupare un posto speciale nel nostro immaginario e allora basta una parola, un suono, un’immagine, un profumo ad evocarli in noi in tutta la loro pregnanza. Ecco, Ischia è per me diventata questo, un luogo del cuore.

Mi è bastata scorrere con gli occhi il calendario, arrivare a quella fatidica data, 21 agosto, perché l’isola, come per magia si impossessasse di mente, cuore, sensi. Quella sera, una calda, normalissima sera d’agosto, alle 20:57 ero incollato al televisore: una scossa di terremoto aveva colpito pesantemente un fazzoletto dell’isola di Ischia, un fazzoletto di terra già martoriato da altri eventi, compreso tra i Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno.

Le prime immagini arrivavano dall’isola avevano i colori e i contorni di una tragedia: gente impaurita che scappava alla ricerca di un posto sicuro, gente che affollava i porti per allontanarsi da Ischia, volti increduli, confusi, impauriti.

Le primissime notizie parlavano di persone che avevano perso la vita, tantissimi sfollati e, soprattutto, la vicenda che tenne tutti con il fiato sospeso: tre fratellini scomparsi sotto le macerie e che in breve divennero il simbolo della forza e del coraggio dell’isola che resiste e che può e deve salvarsi.La cosa più banale, ma anche più facile da pensare fu: “Ecco un’altra tragedia annunciata”. In questo paese, ormai, a qualunque latitudine, tutte le tragedie che nascono da eventi naturali sono tragedie, purtroppo “annunciate”. C’è sempre qualcuno che aveva detto, previsto, avvertito…

E c’è sempre qualcuno che su questo costruisce, amplifica, ricama.

Non facemmo in tempo, infatti, a rallegrarci per il miracolo dei tre fratellini estratti vivi dalle macerie, che iniziò il vero dramma dei terremotati dell’isola: non erano terremotati qualunque, ma terremotati abusivi! La vera notizia non era più il terremoto, le vittime, il dolore di chi aveva peso tutto, ma l’abusivismo edilizio perpetrato sull’isola d’Ischia per anni e i materiali scadenti con i quali si era costruito nel tempo.

Nei giorni immediatamente successivi al sisma diventò subito evidente che chi si fosse occupato dell’emergenza terremoto, con un numero ingente di abitazioni sgomberate e di sfollati, avrebbe dovuto anche confrontarsi con il cancro dell’abusivismo edilizio. Otto giorni dopo il sisma, tutta la procedura per la dichiarazione dello stato di emergenza era stata già completata, difatti con deliberazione del 29 agosto il Consiglio dei Ministri dispose, su richiesta della Regione Campania, lo stato di emergenza per i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno Nella stessa giornata, con ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, fui nominato commissario delegato per l’emergenza sisma. Anche la tempestività di tali procedure fu, in un certo qual modo, una peculiarità di quell’emergenza.

Ringrazio “Il Dispari” per avermi offerto, nel terzo anniversario del sisma, la possibilità di raccontare quei giorni difficili e tristi, il caos, le fasi concitate, le innumerevoli criticità che ci trovammo ad affrontare, le incredibili contraddizioni, che nel dramma, produceva l’isola ma, soprattutto, l’emergenza umana e sociale che vivevano gli sfollati.

Racconterò, in particolare, dei pensieri, delle sensazioni e delle ansie che mi accompagnarono per tutto il periodo dello stato di emergenza, sin da quel 30 agosto, quando, di buon mattino, mi recai a Casamicciola Terme per il formale insediamento nella carica di Commissario delegato.

Già dal traghetto, ancor prima di sbarcare, fui colpito da una sensazione violenta, quasi uno schiaffo in viso, di quelli che ti fanno dubitare di essere svegli e lucidi: davanti a me persone che si divertivano in spiaggia, il tipico paesaggio di un posto di vacanze, insomma. Poco più avanti, su piazza Marina, il caos totale, quasi una città in stato di guerra.

La prima delle tante violente contraddizioni che l’isola mi ha regalato in quei giorni e che hanno contribuito a renderla ai miei occhi speciale. Una sede provvisoria del Comune – perché il terremoto aveva reso da subito inagibile il Municipio –individuata come luogo di coordinamento, un numero imprecisato di persone militari e civili, che si affollavano là intorno. C’era chi urlava e chi piangeva, chi chiedeva spiegazioni: “Dove andiamo a mangiare e dormire stasera?”, “Come posso recuperare i vestiti? Non ho nulla!” “Posso entrare in casa almeno per prendere qualcosa?”: insomma tutti facevano domande a tutti. Dopo le formalità relative al passaggio di consegne con il Capo Dipartimento della Protezione Civile, iniziò per me il rito delle interviste. Ne avrò fatte, solo in quella mattinata, una decina; la prima domanda che ogni cronista mi faceva era: “Commissario Grimaldi, la causa di tante case inagibili è dovuta anche all’abusivismo edilizio?”, la seconda domanda invece era: “Cosa intende fare con le domande di condono e con le case abusive?”.

Da lì, la consapevolezza di dover affrontare uno stato di emergenza che rischiava, da subito, di diventare qualcosa di estremamente complesso, si rischiava di distogliere l’attenzione dal punto veramente focale: tanta gente chiedeva aiuto, tanta gente persone non avevano un posto dove stare.

Con molta fatica dovetti far capire che io dovevo occuparmi di tutto ciò che aveva a che fare con l’assistenza e il soccorso alla popolazione colpita dal terremoto e che il mio compito non era né quello di polemizzare, né quello di pontificare. Non volevo perdermi in parole, io volevo e dovevo “fare”.Questo mio spirito, questo stato d’animo, questa voglia di fare, ebbe un duro colpo due giorni dopo, durante il primo sopralluogo nelle zone rosse di Casamicciola Terme e Lacco Ameno. Mentre camminavo fra le abitazioni abbandonate in tutta fretta, sotto il campanile della chiesa di Santa Maria del Suffragio – dove ha perso la vita una delle due vittime – in piedi solo per miracolo, fra le macerie dell’abitazione in località La Rita – dove sono stati salvati i tre fratellini – in un silenzio assordante che faceva male alle orecchie e al cuore, là in pochi minuti, in un fazzoletto di terra, lessi e compresi dolorosamente tutto il dramma di chi aveva perso non solo la propria casa, ma anche abitudini, gesti, ricordi, storie. Un pezzo di vita insomma.

Per un momento fui preso dall’angoscia e dall’ansia. Come potevo aiutare quelle persone? Come potevamo dare a quella gente un’almeno apparente normalità? Ma fu solo un attimo. C’era bisogno di “fare” e fare in fretta.

Misi da parte l’ansia e il dubbio, ci rimboccammo le maniche e, negli occhi pieni di dolore, ma anche di forza della gente di Ischia, trovammo l’incitamento e il coraggio. Non ci fermammo mai, furono mesi di lavoro duro e intenso, costellato sicuramente da tanti momenti di difficoltà, da contrasti, da incomprensioni e arrabbiature, ma anche da episodi che mi insegnarono a conoscere ed apprezzare il grande cuore degli abitanti di quelle zone e della sua gente, momenti che custodisco nella memoria e nel cuore e che mi hanno dato la forza di… “fare”. Alla gente che ho incontrato, alle persone che ho conosciuto, a quelli che con cui ho parlato, a tutte le persone colpite dal terremoto, alle quasi cinquemila firme che hanno chiesto a gran voce che rimanessi ancora a lavorare per quei territori, oggi va il mio pensiero, il mio incoraggiamento e il mio abbraccio.

Non mollate, non vi arrendete, attingete alla vostra grande forza, possiamo e dobbiamo continuare a crederci, perché quei posti sono luoghi del cuore per tante persone.