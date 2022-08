Giuseppe Di Meglio: “Sergio Buono? Atavica incapacità”

L’assessore ai Maronti, Sergio Buono, invece di accettare le critiche e tacere davanti al disastro di cui è intestatario, ha risposto e rilanciato. L’avvocato Giuseppe Di Meglio ne ha tracciato un profilo perfetto. Una fotografia migliore di un selfie!

“Sergio Buono è soddisfatto di se stesso – scrive Di Meglio – come politico perché è stato il secondo degli eletti; il suo numero di voti mi induce alla riflessione che esistono due categorie di elettori : quelli che votano per utilità il tecnico, che è nel governo della cosa pubblica e che i funzionari subordinati favoriscono omettendo di inibire progettazioni che non sono legittime, e quelli che votano per i programmi. Io credo che l’apprezzabile numero di voti, di cui Sergio Buono è fiero, appartengano alla prima categoria.

Della serie “non conosce neanche il suo ruolo”

“Quanto poi alle sue modalità di esercizio delle funzioni di Assessore – precisa Di Meglio – va osservato che la Polizia Municipale ha il compito di vigilanza, ma L’ Assessore non può esimersi dal coordinamento e dall’Intervenire in caso di inadeguatezza, come conferma la testimonianza di Vincenza Buono, che conferma che alle ore 11,30 nel Piazzale non vi erano vigili. L’ assessore avrebbe dovuto avere la intelligenza di assicurarsi che tutte le unità disponibili fossero sul posto”.

Negli atti è certificata la sua incapacità

Definisce poi ridicola la prospettata utilizzazione di una navetta come il “Zizì” a fronte di un problema atavico. Ma la prova della sua incapacità atavica nel campo programmatico è data dalla approvazione del Piano Urbanistico, con il suo voto determinante, che non prevede niente per i parcheggi ai Maronti e quindi i progetti di cui parla non sono realizzabili perché non previsti nello strumento urbanistico. Solo per questo quelli che guardano ai programmi, anche se pochi, non l’hanno votato.”