Giuseppe Di Meglio: “Incontro estremamente positivo con il presidente Garzo e l’avvocato Tafuri”

Avv. Giuseppe Di Meglio | Sabato 2 Maggio u.s. ho partecipato, su invito del Presidente dell’Assoforense avv. Gianpaolo Buono, all’incontro tenutosi presso la nostra sezione giudiziaria con il Presidente del Tribunale dott.ssa Elisabetta Garzo e con l’avv. Antonio Tafuri. E’ stato un incontro estremamente positivo, che mi ha consentito di apprezzare le doti umane e professionali del Presidente, che è guidato da un elevato senso dello Stato e delle Istituzioni, da chiarezza di idee, da capacità operativa e da determinazione di carattere.

E’ emerso dalla ispezione che le aule di Udienze hanno i requisiti oggettivi per garantire le distanze di sicurezza fra i partecipanti alla trattazione dei singoli processi e, quindi, ella ha chiarito che, dopo la dura esperienza vissuta con la pandemia, che ha visto medici, parasanitari, sacerdoti e uomini comuni cadere nell’esercizio del dovere, anche l’avvocatura non debba sottrarsi all’obbligo di riprendere le attività nel settore giudiziario con spirito di servizio.

I processi civili del Tribunale saranno trattati da remoto per iscritto mediante spedizione degli scritti difensivi secondo il protocollo intercorso fra la Presidenza del Tribunale ed il COA ed i processi penali saranno trattati limitatamente a quelli con detenuti e cautelari.

Innanzi al Giudice di Pace, ne saranno trattati singolarmente 16 per udienza, divisi in due fasce orarie, fra quelli di più antico numero di ruolo; gli altri saranno rinviati con decreto e, quindi, ha assicurato il suo impegno per dotare il presidio di Ischia di una propria pec e, comunque, anche “da remoto”.

Le iscrizioni a ruolo avverranno – medio tempore – a mezzo del servizio postale e le richieste di cancelleria dovranno essere avanzate per mail. Infine, sarà assicurata la sanificazione periodica dei locali.

Ha infine assicurato che studierà le richieste dell’Assoforense, che le ha consegnato copia del proprio protocollo concordato con il Coordinatore, per valutarne la compatibilità con quello formalizzato il 28 Aprile con il COA.

Ho ritenuto doveroso informare tutti i colleghi in quanto è interesse della Avvocatura Isolana instaurare un rapporto di chiarezza e di leale collaborazione con la dott.ssa Garzo allo scopo di raggiungere l’obbiettivo delle definitiva stabilizzazione della Sezione Distaccata di Ischia per la peculiarità della nostra conformazione geografica e demografica rispetto al continente.