Giuseppe Conte e il post per Ambrogio Iacono: “Grazie Professore: i suoi studenti saranno fieri di Lei”

La sua storia ha, davvero, tutte le caratteristiche per fare breccia nel cuore di chi la legge o la ascolta. Non tanto perché narra di particolari avventure o dis-avventure, ma perché parla della forza di volontà e del rapporto speciale che si instaura tra un docente e la “sua” classe, seppur in video lezione. Una storia che va anche oltre, una storia che, nella sua semplicità e forza, è partita dalla nostra isola ed è giunta nelle case di ognuno attraverso i social, i giornali, i telegiornali e, ieri sera, un post Facebook del Premier Giuseppe Conte.

“Tanti cittadini stanno offrendo prove di grande impegno – ha scritto Giuseppe Conte, raccogliendo, in pochissimo, ben più di 30mila like e migliaia di condivisioni – Tra questi c’è il prof. Ambrogio Iacono: colpito dal Covid-19, continua a fare lezione a distanza ai suoi studenti dal letto dell’ospedale. Grazie Professore: i suoi studenti saranno fieri di Lei.”

Questo il take ansa: “Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha rivolto un ringraziamento pubblico, attraverso i social network, ad Ambrogio Iacono, docente di Ischia (Napoli) colpito dal coronavirus che ha continuato ad tenere lezione per i suoi alunni dall’Ospedale Rizzoli, dove si trova attualmente ricoverato. Iacono, 49 anni, professore di scienze e chimica all’ Istituto alberghiero “Telese” dell’ isola, era risultato positivo alla fine di marzo. In seguito le sue condizioni ne avevano consigliato il ricovero, ma ha continuato ad insegnare in didattica a distanza ai suoi alunni nonostante la malattia. Ritiene di “avere il dovere di testimoniare in prima persona gli effetti della pandemia sia dal punto di vista scientifico che da quello umano”. Gli sforzi del docente sono stati premiati dall’applicazione con cui i suoi alunni seguono le lezioni. “Tanti cittadini stanno offrendo prove di grande impegno – ha scritto oggi il premier Conte sul suo profilo Twitter – tra questi c’e’ il prof. Ambrogio Iacono: colpito dal covid-19, continua a fare lezione a distanza ai suoi studenti dal letto dell’ospedale. Grazie Professore: i suoi studenti saranno fieri di Lei”.

Una bella storia che mostra, forse, anche il lato “silenzioso” di chi lavora o, meglio, di chi non ha mai smesso di lavorare in questi giorni caratterizzati da lockdown e dal rincorrersi di notizie relative a contagi e avanzamento dell’epidemia da Covid-19.

“A noi – commenta Vito Iacono, fratello di Ambrogio – sembrava un fatto “normale” che Gino continuasse ad insegnare durante la convalescenza, con l’unico “limite” e nostra preoccupazione al Rizzoli, quando era in stanza con altri, per i suoi compagni di stanza e di avventura “costretti” a dover “sopportare” le sue lezioni!!!”

Una storia di ordinaria straordinarietà che vede la nostra isola protagonista, una pagina più che bella in queste settimane davvero particolari.