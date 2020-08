Giuseppe Alessio Nuzzo al Sorriso Resort: Ischia è stata la location ideale in cui presentare il mio ultimo lavoro Fame

Anna Lamonaca | Giuseppe Alessio Nuzzo regista, produttore, autore, esperto di cinema sociale, attuale direttore generale del Social World Film Festival, il mese scorso è stato ad Ischia nella meravigliosa cornice scenografica del Sorriso Resort, lo abbiamo incontrato proprio al Sorriso in occasione della presentazione del suo corto intitolato “Fame”all’Ischia Film Festival, il regista ama Ischia, la sceglie spesso per le sue vacanze e ci ha concesso un’interessante intervista anticipandoci i suoi nuovi progetti per quanto riguarda il cinema e la Tv:

Perché ha deciso di presentare il suo nuovo cortometraggio nell’Isola Verde? L’Ischia Film Festival essendo dedicato alle location Ischia era il luogo giusto per presentarlo. In un film, non conta soltanto il regista, gli attori, il direttore alla fotografia, ma la location è fondamentale perché racconta davvero tanto e molte volte come in questo caso è fondamentale. Sulla location hanno lavorato gli attori, sulla location ha lavorato il compositore, infatti c’è questa visceralità di Napoli che si sente, una città molto rumorosa, in un film che non ha dialoghi, ma c’è tutta una serie di quadretti, tutte le inquadrature sono ricercate, abbiamo lavorato tantissimo proprio per ricreare il massimo anche artistico d’immagine e siamo molto contenti. Questo nuovo lavoro è un film breve, definirlo cortometraggio è riduttivo e fa perdere un po’ della magia che c’è dietro, non ha dialoghi e gli attori si sono dovuti impegnare di più. Uno dei protagonisti insieme a Ludovica Nasti è stato Stefano Rossi, un ischitano. Oltre a lui, nel film, hanno recitato gli attori: Ester Gatta, Bianca Nappi, Gigi Savoia, ma protagonista d’eccezione è stata Napoli. Ho deciso di raccontarla attraverso la musica, gli sguardi degli attori e varie contraddizioni. Essa è una delle poche città al mondo in cui la povertà risiede nel centro, solitamente in altri posti la povertà si trova ai margini, alle periferie, invece a Napoli la maggior parte della gente in difficoltà risiede nel centro a pochi passi dal lungomare affiancata da una grande ricchezza ostentata, gli alberghi di lusso e poi a pochi metri una miseria disarmante. L’ho potuta vedere con i miei occhi studiando 6 anni nel centro storico in cui ero circondato dai bassi che molte volte non vengono raccontati. Sono entrato in uno di essi ed ho voluto girare li questo film, al suo interno ho trovato una situazione di convivenza di persone in pochi metri, i parati scollati, giornali attaccati al muro, però notavo in loro anche una grande dignità che li portava a vivere sempre a testa alta. Volevo raccontare la storia vera di questa Napoli che nessuno vuole descrivere.Io le definisco storie dimenticate ed indimenticabili e quindi essendo uno dei protagonisti una location, un bene materiale e non un attore, ho pensato che il festival d’Ischia sarebbe stato la vetrina giusta per lanciare questo lavoro.

Come s’ intitola? Ha un titolo molto particolare perché ha anche altri significati, si può leggere in inglese, in latino oltre che in italiano e francese, mi piaceva questa cosa che ho ereditato dal mio nome “Giuseppe Alessio” e c’è chi mi chiama Giuseppe e chi mi chiama Alessio, comunque in qualsiasi modo mi puoi chiamare io rispondo. Il film lo puoi chiamare “Fame”in italiano “Famme”in francese o in latino. Il mio titolo preferito però è Fame che poi è il succo del film, però anche “Famme”, ma non ti posso spiegare il finale. Ha un tema importante, molto narrativo ed ha un finale ad interpretazione come piace a me, una cosa che porto avanti in tutti i miei progetti.

Abbraccia spesso tematiche sociali, perché? “Da una quindicina d’anni mi occupo di cinema sociale perché penso nella mia mission possa servire per raccontare, per far pensare, riflettere, esso non è soltanto divertimento, intrattenimento, ma può essere un veicolo per portare dei messaggi. Nella vita abbiamo tutti una routine, si corre, non ci mettiamo mai a pensare a qualcosa di forte come può essere una malattia, una condizione sociale, un disagio e penso che questi lavori siano fondamentali perché nei 15 minuti della durata del cortometraggio il pubblico si ferma e pensa, proprio per questo lascio i finali aperti ed ogni persona riesce a ritirarsi nella storia, mi piace far riflettere anche su questo lavoro.

Verrà rappresentato non solo ad Ischia vero? Abbiamo una serie d’eventi molto importanti di cui però non ti posso dire perché ogni festival aspetta la sua conferenza stampa.

Perché avete scelto Ludovica Nasti come protagonista? Ludovica è stata chiamata, lei stava girando un altro film, abbiamo fatto in modo che nei 2 giorni che aveva di pausa fosse sul nostro set, mi sono innamorato di lei nell’Amica Geniale, ho pensato che avevamo bisogno di una piccola donnina, l’ho chiamata per un lavoro molto pieno e sofferto in cui si doveva recitare con tutti le capacità ed a costo di spostare le riprese, Ludovica ci doveva essere per forza.

Quanto tempo ci avete lavorato? Tantissimo, abbiamo scritto 37 stesure della sceneggiatura, una cosa mai successa prima, più di un anno per montarlo, è stato un lavoro incredibile, ma sono contento della resa e stanno arrivando tanti feedback positivi, il lavoro è on-line solo per oggi sul sito del festival e poi avremo modo di goderlo anche sul grande schermo.

Lei organizza anche il festival di Vico Equense, come si svolgerà quest’anno? Lo sposteremo ad ottobre perché vogliamo garantire presenza, quando una rassegna è legata ai luoghi ed a tutto quello che c’è intorno alla macchina del festival è fondamentale la presenza quindi stiamo cercando di costruire i protocolli giusti per farlo davanti al pubblico.

Come si è avvicinato alla passione per il cinema pur provenendo da un altro ambiente? Ho sempre avuto anche al liceo questa passione, ho seguito un corso di regia, a quei tempi ho realizzato un primo cortometraggio che fu premiato dalla Presidenza della Repubblica da Giorgio Napolitano a Castel Porziano a Roma, c’era anche la Rita Levi Montalcini insomma come 1° lavoro fu un successo, avevo 15-16 anni poi ne feci un altro e fui premiato di nuovo. Da giovane amavo la medicina ed ho deciso d’intraprendere a livello universitario la strada di odontoiatria, mi sono laureato, mi sono appassionato di cinema, mi sono diplomato al centro sperimentale in organizzazione e produzione e poi ho studiato regia a Londra alla National Film and television school di Londra, il cinema ha avuto il sopravvento ed ho deciso di dare tutto me stesso ad esso perché era il mondo che mi dava possibilità d’espressione.

A quale dei suoi lavori è più legato? Fame è quello a cui sono più legato avendoci lavorato molto, anche più del lungometraggio “Le verità” che attualmente è su Amazon Prime. Fame deriva da un’esigenza forte di raccontare una storia ed alla possibilità di un riscatto che tutti noi abbiamo. Non è autobiografico, sono legato a tutti i miei film, è come dire quale figlio preferisci? Naturalmente ho la preferenza per quelli che sono più difficili, più impegnati. Vi sono stati dei film come “Lettera a mia figlia” che ha vinto tutto dal Giffoni, al Nastro d’Argento, è stato persino comprato dalla Mediaset e da Studio Universal, ha fatto un giro enorme è diventato anche un testo editoriale però se poi ti devo dire sono più legato al mio primo film che è un thriller psicologico molto difficile, complicato e pretenzioso.

Che cosa significa per lei fare regia? Significa scrivere un progetto, non bastano le immagini se non crei emozioni, non serve a niente. Ho la possibilità d’insegnare regia ai ragazzi e dico sempre che un film se non lascia niente, non serve a nulla anche se fa arrabbiare o annoiare è tanto, perché anche quella è un’emozione, se invece non comunica, allora è grave, è un disastro, io penso che fare regia sia trasformare le parole in emozioni ed immagini il che mi dà la possibilità ogni giorno di continuare a creare progetti. Questa situazione pandemica mi ha fermato, ma ero in procinto di realizzare un secondo film.

Lei ha dei punti di riferimento nella regia del passato? Uno dei miei registi preferiti è Paolo Sorrentino per il modo di raccontare per immagini tante emozioni e soprattutto lasciare la scelta di come si vuol essere emozionati, egli lascia la possibilità a chi sta guardando di avere la propria emozione o feedback. Amo anche Tornatore e Christopher Nolan perché hanno una struttura narrativa complessa che a me fa impazzire e c’è una differenza strutturale e culturale tra la televisione ed il cinema. Il cinema deve essere complesso. Prima di andare al cinema devi pagare il biglietto, devi fare una fila, mentre la Tv è troppo immediata, ma questo non esclude che anche la commedia può essere complessa e carica di significati.

Parliamo dei progetti futuri: Sto realizzando il mio secondo film che deriva dal cortometraggio “Lettere a mia figlia” con Leo Gullotta poi avrei dovuto girare a giugno un mio 1° lavoro a Los Angeles, un progetto completamente americano, aspettiamo la ripresa.