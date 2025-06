Giulio Iacono vola in Danimarca: il giovane del Mattei tra i vincitori del progetto “A Scuola in Europa”

C’è anche un ischitano tra i protagonisti della nuova edizione di “A Scuola in Europa”, il prestigioso progetto formativo promosso da Fondazione Intercultura in collaborazione con Fondazione Pesenti ETS e UniCredit Foundation. Si chiama Giulio Iacono e frequenta la 3C Informatica all’Istituto d’Istruzione Superiore “Mattei” di Casamicciola Terme e porta con se il tutto il peso dell’alluvione del 2022.

La frana, la paura, il disagio di vivere fuori casa e alloggiato in un hotel, tuttavia, non gli hanno impedito di essere uno che riesce nella vita. Che ha mostrato forza, determinazione e impegno. E quest’estate, per tre mesi, volerà in Danimarca per frequentare un trimestre scolastico in una scuola locale, vivendo con una famiglia ospitante immerso in una cultura completamente nuova.

Il suo nome spicca tra i 10 studenti vincitori a livello nazionale, di cui quattro provenienti dalla Campania. Un traguardo importante, soprattutto perché il progetto si rivolge in maniera mirata a studenti degli istituti tecnico-professionali, solitamente meno coinvolti in esperienze di scambio culturale rispetto ai coetanei dei licei.

Giulio è uno studente attento, motivato, curioso. E ora avrà l’opportunità di trasformare la sua sete di conoscenza in un’esperienza concreta, formativa e profondamente trasformativa. In Danimarca frequenterà le lezioni, conoscerà nuovi compagni, imparerà una lingua diversa e soprattutto sarà chiamato a mettersi alla prova, lontano da casa, in un contesto sociale e scolastico diverso dal suo.

Il progetto “A Scuola in Europa”, giunto alla sua quarta edizione, mira proprio a questo: superare barriere sociali, economiche e culturali per dare a tutti, anche agli studenti degli istituti tecnici e professionali, le stesse opportunità di crescita e confronto internazionale. L’intero programma è gratuito, sostenuto dalle due Fondazioni, e prevede anche la certificazione delle competenze acquisite al ritorno in Italia.

Durante la cerimonia di premiazione svoltasi a Milano nella sede di UniCredit, i promotori dell’iniziativa hanno sottolineato l’importanza di queste esperienze per lo sviluppo delle cosiddette soft skills — capacità trasversali come autonomia, empatia, pensiero critico e apertura mentale — oggi sempre più richieste anche nel mondo del lavoro.

Per Giulio, questo viaggio rappresenterà molto più di un periodo scolastico all’estero. Sarà un’occasione per scoprire sé stesso, per crescere come cittadino europeo e come persona. E, perché no, anche un modo per portare un po’ di Ischia in Danimarca, raccontando a nuovi amici chi è e da dove viene.

Dal “Mattei” di Casamicciola a una scuola danese, passando per Milano, borse di studio e tanta determinazione: Giulio è un esempio di come il talento e l’impegno possano davvero abbattere ogni confine. E adesso, con la valigia quasi pronta e l’estate alle porte, non resta che augurargli buon viaggio — e buona vita.

“Sono molto felice di aver vinto una borsa di studio per poter trascorrere 3 mesi in Danimarca grazie ad Intercultura e Fondazione Pesenti e Unicredit Foundation” ha commentato Giulio a margine della premiazione che si è svolta presso la Sede d Unicredit a Milano

“L’idea di confrontarmi con una cultura diversa e di imparare a cavarmela in un contesto sconosciuto, mi ha subito interessato ed è stato il motivo per cui mi sono iscritto. Quando ho scoperto di aver vinto la borsa di studio, ero incredulo. Per un attimo ho pensato fosse un errore, poi l’emozione ha preso il sopravvento. Ero felicissimo. I miei professori e i miei compagni di classe mi hanno fatto tantissimi complimenti. Ringrazio la professoressa di informatica, che mi ha fatto scoprire Intercultura e che mi ha spinto a fare l’iscrizione. Anche altri amici e parenti mi hanno incoraggiato a godermi questa esperienza e a vivere a pieno ogni momento e tornare con un nuovo bagaglio culturale e idee da condividere”.

“Della Danimarca – ha aggiungo ancora Giulio – so che è un Paese molto attento alla sostenibilità, che la qualità della vita è alta e che le persone sono molto rispettose e organizzate, oltre ad essere un paese pacifico. Mi incuriosisce molto il loro stile di vita, perché credo sia molto diverso dal mio, l’uso della bicicletta per muoversi è un concetto molto difficile per me da comprendere visto il posto in cui vivo (Isola d’Ischia)”.

“Sarà la mia prima esperienza lontano dalla mia famiglia – continua – e dal mio mondo pertanto mi aspetto di vivere un’immersione culturale autentica che mi offrirà la possibilità di crescere, sia come persona che come cittadino del mondo. Essere ospitato da una famiglia mi consentirà di vivere la loro quotidianità e le usanze, godendo di una prospettiva unica sulla vita del Paese. Spero che questa opportunità mi consenta di diventare più autonomo, più aperto mentalmente e, soprattutto, mi offra la possibilità di intraprendere nuove amicizie.”

Auguri Giulio!