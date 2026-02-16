Giulia De Martino, da Ischia al Napoli: il sogno prende forma in maglia azzurra

Gennaro Savio | Per la calciatrice ischitana Giulia De Martino, seppur giovanissima, si è avverato un sogno: quello di indossare la maglia del Napoli femminile.

Classe 2010, calcisticamente parlando ha iniziato a muovere i primi passi nel settore giovanile del Real Forio, la società guidata dal Presidente Luigi Amato la cui prima squadra quest’anno è in lotta per la promozione in serie D.

Un sogno, quello di Giulia, iniziato l’anno scorso con il Napoli Woman per poi continuare quest’ anno con la Società Sportiva Calcio Napoli. Per la De Martino, classe 2010, una doppia soddisfazione. Infatti a Napoli gioca sia nell’under 17 che nell’under 19.

Dribbling, tiri a giro, senso della posizione, lanci e tiri piazzati sono tra le sue maggiori caratteristiche tecniche e il suo talento era evidente già quando aveva appena cinque anni come ci spiega la sua ex allenatrice Orsola Di Meglio.

“Giulia – ha affermato l’allenatrice – la conosco sin da piccola perché ha iniziato a giocare con noi quando aveva cinque anni e appena l’abbiamo vista con la palla vicino al piede, abbiamo capito che era bravissima. Il settore giovanile del Real Forio è orgoglioso di Giulia ora gioca nel Napoli. Io sono felicissima di averla vista crescere calcisticamente e di vederla ancora migliorare giorno dopo giorno.” Tra allenamenti e partite, Giulia si reca ben cinque giorni a settimana a Napoli sempre accompagnata dalla mamma.

“Giulia – ha dichiarato la mamma – ha una passione grandissima per il calcio che cinque giorni alla settimana la porta ad uscire da scuola e prendere un aliscafo per andare a fare allenamento. Sono soddisfatta perché è bello quando un ragazzo ha una passione così forte e io in questa sua passione la seguo tutti i giorni andando anche io a Napoli col mare forte, col vento, in qualsiasi condizione. Ma se per lei questa è felicità, sono felice anche io.”

Nonostante gli allenamenti la tengano lontano dall’Isola, Giulia quando può torna sul campo di Forio per trascorrere qualche ora con le sue ex compagne di squadra.

“Quando ho dei giorni di pausa – racconta Giulia – mi piace venire a trovare le mie vecchie compagne sul campo sportivo di Forio dove sono cresciuta. Vado quasi tutti i giorni a Napoli e venire a trovare le mie ex compagne e compagni e i miei ex mister mi fa piacere.”

Cosa possiamo aggiungere se non complimentarci con Giulia, una ragazza che per assecondare la sua grande passione per il calcio, tutti i giorni dopo aver frequentato la scuola, con grande sacrificio da Ischia parte alla volta di Napoli per tornare a casa in serata dove l’attendono i compiti scolastici da svolgere. Chapeau per questa campionessa in erba a cui auguriamo di avverare il suo sogno: quello di diventare una calciatrice professionista.