Giudizi tributari, il Comune condannato sbaglia anche a liquidare le spese!

Ugo De Rosa | Il Comune d’Ischia è risultato soccombente in due giudizi tributari che lo vedevano contrapposto a cittadini contribuenti.

Nel primo caso, dopo la condanna incassata dalla Corte di Cassazione per aver poco opportunamente intrapreso il giudizio contro la società “Mary Garden srl” che opera nel settore turistico-alberghiero, l’Ente è incorso anche in un errore nella liquidazione delle spese di giudizio come imposto dai giudici.

Infatti, come si evince dalla determina ora adottata dal responsabile del Servizio finanziario, entrate e tributi Antonio Bernasconi, la Corte di Cassazione aveva condannato il Comune al pagamento delle spese del giudizio liquidate in 2.300 euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in 200 euro, ed agli accessori di legge.

Ebbene, con una precedente determina adottata a novembre scorso, erano state sì liquidate le spese imposte, ma «incorrendo in un errore materiale di trascrizione», per cui era stato liquidato un importo inferiore a quello effettivamente dovuto: 2.845 euro in luogo dei 3.555,98 euro complessivi.

Il solito errore che ormai non manca mai negli atti adottati dai Comuni, i cui dirigenti lautamente pagati non controllano quello che firmano. Errore che ora Bernasconi ha dovuto correggere provvedendo a liquidare alla “Mary Garden S.r.l.” il giusto importo di 3.555,98. Non solo il Comune si è esposto a una condanna con relative spese, ma ha incassato anche l’ennesima brutta figura.

Nel secondo caso l’Ente aveva preteso da una contribuente somme evidentemente non dovute, tanto che la stessa si è rivolta alla Commissione Tributaria Regionale che le ha dato ragione. E con la soccombenza è arrivata anche stavolta la condanna al pagamento delle spese di giudizio: 900 euro per compensi oltre Iva, Cpa, eccetera. Bernasconi stavolta ha provveduto (si spera senza errori) calcolando la somma complessiva da liquidare alla contribuente Anna Maria Di Meglio in 1.313,21 euro.