Giudice sportivo severo: per Mennella inibizione fino al 28 dicembre. Ogg out Trofa e Buonocore

La partita dello Stadio Caduti di Brema di Barra è stata movimentata, alla base non solo le decisioni dubbie dell’arbitro. Animi accesi anche sugli spalti, col Giudice Sportivo pronto a sanzionare le due società

Ammenda di 250 euro per l’Ischia: “al termine della gara tifosi della società ospitata bersagliavano calciatori locali e terna arbitrale con sputi e bottigline di plastica colpendo in diverse occasioni”.

Multa di 140 euro per lo Sporting Club Ercolanese per “i propri sostenitori lanciavano diversi oggetti con fumogeni spenti in direzione dei tifosi avversari”. Squalificato mister Enrico Buonocore per una gara dopo il rosso rimediato, fermato anche Davide Trofa per essere stato ammonito in regime di diffida. Inibizione a svolgere ogni attività fino al 28 dicembre per Luigi Mennella