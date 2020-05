Giù le mani dalle spiagge libere. Una bozza del regolamento del comune di Ischia da annullare!

E’ assurdo! E’ folle! E’ da Enzo Ferrandino! Il sindaco di Ischia e la sua sgangherata maggioranza di consiglieri comunali dediti alla scarsa cura del paese stanno lavorando ad un progetto come questo per la gestione delle spiagge libere in questa fase 2.

Una scelta folle che, speriamo, il buon senso di qualche consigliere comunale voglia bloccare. Il sindaco, purtroppo, è impegnato solo a mantenere in vita gli equilbiri politici per non essere sfidfuciato e mandato a casa e, quindi, deve dire SI a tutti. Un modo di fare politica che, però, espone i cittadini a follie come queste! 12 euro per andare sulla spiaggia libera, tra l’altro, regalata ai gestori dei lidi attrezzati!

Il sindaco lento e immobile per il paese, invece di prendere spunto dal comune di Barano o di Procida, segue gli indirizzi e le linee di chi gestice la delega al demanio. Di chi ha trovato, con la gestione dei pescatori e di quello che attiene alla pesca la gallina dalle uova d’oro!

Non basta il progetto approvato in commissione edilizia per l’affare della baracche sul porto, ora la sopravvivenza politica di questo sindaco e di questi consiglieri comunali deve passare per le spiagge libere e sostenersi con i soldi degli ischitani?

Cestinata questa bozza! Cancellatela! Azzeratela! rispettate gli ischitani!