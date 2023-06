“Giù le mani dal Polifunzionale”: ira Gaudioso contro la destra di Città Metropolitana

Gaetano Di Meglio | Incredibile ma vero! L’acquisto da parte della Città Metropolitana della ulteriore porzione del Polifunzionale di Ischia per adibirla ad uso scolastico è stata al centro di un’aspra polemica nel corso di ben due sedute del Consiglio Metropolitano. Un corollario a una vicenda già complicata. Ad insorgere contro l’acquisto sono stati due consiglieri di opposizione del centrodestra, che pretendevano che la porzione di immobile non venisse pagata, ma acquisita in comodato gratuito. Una polemica che ha visto nella seduta del 29 maggio l’intervento determinato e puntuale di Dionigi Gaudioso, che ha preso le difese del Comune d’Ischia respingendo al mittente le critiche dei due esponenti di minoranza e anzi rimarcando ulteriori aspetti per evidenziare che finora la Città Metropolitana ha fatto ben poco e ha speso ancora meno per sopperire alla carenza di aule negli istituti superiori dell’isola d’Ischia.

Tutto è iniziato nella seduta del Consiglio Metropolitano del 22 dicembre scorso, quando il consigliere Gaudioso era assente per problemi di salute. In questa sede era in discussione l’approvazione della proposta di deliberazione “Acquisto porzione di immobile da adibire ad uso scolastico da destinare alle esigenze degli istituti di istruzione secondaria superiore del Comune di Ischia”. La delibera veniva introdotta dal consigliere Salvatore Cioffi, delegato all’edilizia scolastica, che illustrava lo stato dei luoghi e spiegando come questo intervento avrebbe tamponato le difficoltà di approvvigionamento di nuove aule su un’isola colpita da due catastrofi negli ultimi 5 anni.

Ebbene, a quel punto interveniva il consigliere Massimo Pelliccia, esponente della minoranza del gruppo Forza Italia, chiedendo chiarimenti sull’acquisto e sulla possibilità di avere l’immobile in comodato d’uso gratuito. A nulla valevano i chiarimenti del vicesindaco Giuseppe Cirillo, del dott. Giuseppe De Angelis (dirigente della Direzione amministrativa scuole) e della consigliera Ilaria Abagnale (delegata alla programmazione scolastica). Il consigliere Pelliccia continuava a dichiararsi esterrefatto dalla procedura utilizzata.

Sulla stessa linea ostruzionistica e a dare man forte al “collega” interveniva il consigliere Giuseppe Nocerino, anche lui all’opposizione e appartenente al gruppo Fratelli d’Italia. Nocerino candidamente argomentava che dal 2016 ad oggi la Città Metropolitana aveva sempre richiesto le scuole in comodato e che questa operazione di acquisizione era una scelta politica del Comune di Ischia e non della Città Metropolitana.

Un tentativo come un altro per mettere i bastoni tra le ruote alla maggioranza di Manfredi, da parte di chi oggi è al governo in Italia, ma nella Città Metropolitana si trova in minoranza.

Sta di fatto che all’ultima seduta consiliare del 29 maggio, al momento della discussione sul rendiconto dell’Ente metropolitano, il consigliere Massimo Pelliccia è tornato alla carica. Nel criticare l’amministrazione Manfredi ha citato nuovamente l’acquisizione della porzione di immobile del Polifunzionale di Ischia insistendo sulla possibilità di avere tale stabile in comodato gratuito.

DIONIGI IN DIFESA DELL’ISOLA

A questa seduta però Dionigi Gaudioso era presente e non si è fatto pregare a rispondere per le rime. Iniziando il suo intervento con una sottolineatura dal sapore ironico: «Ringrazio il consigliere Pelliccia che ricordando la questione di Ischia mi fa un piacere. Purtroppo il 22 dicembre io ero a letto con la febbre e non ho potuto partecipare alla seduta consiliare. Ho letto però con attenzione le dichiarazioni rese in quella sede e mi ha colpito in particolare la dichiarazione del consigliere Nocerino che a un certo punto diceva addirittura che dal 2016 in poi questa operazione, così come si stava facendo, non si era mai fatta ed era una novità. Forse il consigliere Nocerino dimentica che questa procedura è stata già avviata dall’amico Mimmo Marrazzo (oggi all’opposizione ma che nella precedente consiliatura è stato vicesindaco di Luigi De Magistris nonché delegato alla Scuola, ndr) che dopo il Consiglio del 22 dicembre è andato in televisione (a Tele Ischia) vantandosi dell’operazione del Polifunzionale».

PREZZO BASSO

Quindi Dionigi è decisamente partito all’attacco, ricordando i regali del Comune d’Ischia alla ex Provincia: «Sempre sulle scuole voglio ricordare al consigliere Pelliccia che il Comune di Ischia ha già regalato alla Città Metropolitana il Telese – dove c’è l’Istituto Alberghiero – ed ha regalato il Mennella, realizzato con fondi propri! Ma non con comodato! Regalato! Ed oggi sono patrimonio della Città Metropolitana. Il Comune di Ischia, giusto per chiarire, ha anche avuto difficoltà a vendere a quel prezzo perché secondo il Collegio dei revisori dei conti non era un prezzo congruo per Ischia. Sempre la Città Metropolitana, negli anni, ha realizzato scuole in altri territori ma mai, mai, su Ischia. Questa è la prima volta che Città Metropolitana fa un intervento diretto, o forse la seconda se si considera la prima parte del Polifunzionale – forse non lo sapete – acquistata nel 2009; oggi infatti, lo ripeto, Città Metropolitana sta solo portando avanti questa operazione iniziata dall’amministrazione De Magistris con Marrazzo».

Una aspra critica a una politica scolastica che ha dimenticato l’isola d’Ischia, aggiungendo una frecciatina all’attuale opposizione in Consiglio Metropolitano: «Io su questo argomento ho notato piuttosto nella minoranza – in cui già siete pochi – una separazione tra chi va per una strada e chi per un’altra strada. Quindi è giusto chiarire che i regali ricevuti dalla Città Metropolitana da parte del Comune di Ischia già sono troppi, visto che con il Mennella ed il Telese ha arricchito il patrimonio della Città Metropolitana. Poi vorrei che mi si spiegasse perché in altri comuni precedentemente sono stati fatti degli interventi con scuole ex novo– e non mi voglio dilungare e andare oltre – ma sull’Isola d’Ischia non sono statti fatti! Questo è tutto! Ci tenevo a chiarire».

E la questione Dionigi Gaudioso l’ha chiarita sin troppo bene, difendendo gli interessi dell’isola: degli studenti, degli operatori scolastici, dei Comuni.