Giú i veli sul Natale a Ischia 2023!

Come da tradizione consolidata ultradecennale, il comune di Ischia rende noto il suo calendario di eventi per il Natale 2023 che si preannuncia interessante e intenso riuscendo a regalare agli isolani e ai turisti che frequenteranno l’isola tanti momenti tutti da vivere. Un Natale che intende rivolgersi a tutte le fasce d’età con una particolare attenzione, come sempre, ai bambini. Non a caso la principale novità riguarderà i più piccoli (ma anche ragazzi e adulti) ed è rappresentata dallo scivolo di ghiaccio che dall’8 dicembre al 6 gennaio sarà allestito nel Piazzale delle Alghe, ad Ischia Ponte. Immancabile per pi più picicni il Villaggio di Babbo Natale e il Bosco Incantato nella Pineta Nenzi Bozzi, senza dimenticare il viaggio nella valle della Befana in compagnia degli elfi a bordo del trenino della Pineta degli artisti. Per giovani e adulti ci sarà la pista di ghiaccio che sorgerà presso il Bar Calise di Piazza degli Eroi e in Piazzetta San Girolamo ci saranno, invece, i mercatini di Natale all’insegna dell’artigianato e della creatività. Le strade cittadine saranno nei prossimi giorni agghindate a festa con luci colorate e con il tradizionale albero natalizio di Piazza degli Eroi.

I giochi e il divertimento saranno sempre accompagnati dalla musica: numerosi saranno i concerti e oltre al Gran Galà di Capodanno al CineTeatro Excelsior ci saranno importanti appuntamenti musicali il 10, il 27 e il 28 dicembre; esibizioni musicali che saranno annunciate nel dettaglio nei prossimi giorni e che coinvolgeranno artisti conosciuti e apprezzati dal grande pubblico. Ritorna, inoltre, il “Veglione in Piazza” a partire dalle ore 22:00 in Piazza Antica Reggia. Un’interessante appuntamento sarà anche quello del 21 dicembre: presso il CineTeatro Excelsior, l’Orchestra Territoriale Verticale Junior, composta dagli studenti del Liceo Buchner e della scuola Media Scotti, daranno vita al loro primo “Concerto di Natale”.

Il calendario di eventi del Natale 2023 si aprirà ad Ischia Ponte l’8 dicembre con “Il Teatro del Gusto”, un evento inedito, dedicato al vino naturale (e non solo) che vedrà la partecipazione di numerosi produttori e appassionati provenienti da tutta Italia e soprattutto un “evento nell’evento” grazie alla partecipazione di un importante artista napoletano (venerdì la conferenza stampa di presentazione del Teatro del Gusto).

Non mancheranno nel calendario momenti dedicati alla sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale con un particolare riferimento alla necessità di ridurre l’utilizzo delle auto per favorire una maggiore vivibilità del territorio oltre che un futuro più sostenibile per l’ambiente.

La rassegna di eventi terminerà, come di consueto, con lo sbarco dei Re Magi alla spiaggia della Mandra. Sono tanti gli appuntamenti da scoprire e da approfondire, così come nuovi eventi si inseriranno in corsa nel calendario che sarà presto disponibile anche in versione digitale e sulle brochure. Intanto sono già di rilievo i dettagli svelati rispetto al programma del Natale 2023.

Così il sindaco Enzo Ferrandino: “Abbiamo lavorato e stiamo tutt’ora lavorando affinché il Natale ad Ischia possa coinvolgere in primis i bambini ma anche le famiglie creando svago e intrattenimento anche per gli adulti. L’obiettivo resta quello di offrire gioia e serenità alle famiglie ischitane e anche ai turisti che scelgono Ischia nel periodo natalizio. Quest’anno possiamo dire che sono tante le novità rispetto al programma degli anni scorsi e siamo contenti di quanto stiamo riuscendo a fare per la nostra comunità”, queste le parole del primo cittadino ischitano.

Entusiasta anche l’Assessore al Turismo e ai grandi eventi Luigi Di Vaia: “Ringrazio gli uffici, le associazioni, i commercianti, gli albergatori, i dirigenti scolastici, gli operatori del settore turistico e tutti coloro i quali si stanno prodigando affinché, come da tradizione consolidata, Ischia abbia una rassegna di eventi natalizi di livello e soprattutto accessibile a tutte le fasce d’età e alle categorie della nostra comunità e dei turisti che saranno ad Ischia in questo periodo di festa”.

IL PROGRAMMA

8 Dicembre Inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale

Dal 8 Dicembre al 6 Gennaio : Pineta Nenzi Bozzi “Il Villaggio di Babbo Natale”

Incontra Babbo Natale e i suoi Elfi , porta le tue letterine e partecipa alle tante attività con Babbo Natale e i suoi aiutanti.

Dal 8 Dicembre al 6 Gennaio Scivolo di Ghiaccio al Piazzale Alghe

Tanto divertimento scivolando sulla pista con i ciambelloni!

Dal 8 Dicembre al 6 Gennaio: I Mercatini di Natale Piazzetta San Girolamo. Uno shopping natalizio all’insegna dell’artigianato e della creatività

Dal 7 Dicembre al 7 Gennaio: all’interno della pineta degli Artisti, passerà il Trenino elettrico che ti porterà lungo il sentiero degli Elfi e alla scoperta della Valle della Befana.

Dal 1 Dicembre al 6 Gennaio: Pista di Ghiaccio presso il Bar Calise di Piazza degli Eroi.

Dal 8 Dicembre al 6 Gennaio: Radio A-Holiday Radio racconto del Natale con diffusione tramite canali Social

8/9 e 10 Dicembre in Ischia Ponte: Il Teatro del Gusto

Una manifestazione basata sul buon mangiare e sul ben bere che si concluderà con il Concerto, in Ischia Ponte, con uno special guest finale

9 , 10 ,16, 17 Dicembre: presso la Pineta degli Artisti, Il Teatro Mobile Nazionale metterà in scena lo spassoso Spettacolo dei Burattini

17 Dicembre: a Piazza degli Eroi dalle ore 10.00 il mercatino dell’Unicef

18 Dicembre: nelle Chiese di Ischia Ponte : I bambini del circolo 2 allieteranno la mattina dalle ore 10.00

18 Dicembre: alla chiesa di Sant’Antonio Concerto Musicale

21 Dicembre: presso il CineTeatro Excelsior, l’Orchestra Territoriale Verticale Junior, composta dagli studenti del Liceo Buchner e della scuola Media Scotti, daranno vita al loro primo “Concerto di Natale”

21 Dicembre: all’interno della manifestazione “Natale dei C(u)ori” a cura dell’Associazione Regionale Cori Campani, vi sarà l’esibizione della Corale del Buon pastore

23 Dicembre: presso il Convento di Sant’Antonio all’interno della manifestazione “Natale dei C(u)ori” a cura dell’Associazione Regionale Cori Campani, vi sarà l’esibizione della Corale del Buon Pastore con la partecipazione della banda Musicale “Città di Ischia”.

24 Dicembre: la Vigilia di Natale la Banda Musicale “Città di Ischia allieterà con una parata di canzoni Natalizie le vie del Borgo

27 Dicembre: con partenza da Ischia Ponte e lungo tutto il corso principale, si snoderà il corteo “Nuptialia Isclanae”, ricostruzione storica delle Nozze tra Vittoria Colonna e Ferrante D’Avalos

27 Dicembre: Eventi sensibilizzazione sicurezza stradale e giornate del verde

28 Dicembre: Tutti in piazza per La Sorpresa di Natale

31 Dicembre “Veglione in Piazza “ a partire dalle ore 22.00 a Piazza Antica Reggia l’addio al vecchio anno e il benvenuto al nuovo al suon di Musica.

1° Gennaio: Tradizionale appuntamento con il Gran Galà di Capodanno al CineTeatro Excelsior con L’Orchestra i fiati della Citta di Ischia e il Tenore M° Malapena

5 Gennaio : Il Natale dei Bambini Piazza Croce : Giochi e laboratori di movimento

6 Gennaio : Ore 11,30 Sbarco dei Re Magi alla Mandra