Giro d’Italia a Napoli, le indicazioni di Alilauro per chi viaggia giovedì 15 maggio

Il Giro d’Italia si ferma a Napoli: giovedì 15 maggio la sesta tappa della sua 108ª edizione, l’unica in Campania, tocca la città al termine di un percorso di 226 chilometri che parte da Potenza, in Basilicata, e attraverserà la Lucania, l’Irpinia, il Nolano fino al lungomare di Napoli, dove è previsto il traguardo.

La logistica della tappa si traduce in qualche piccolo disagio per chi viaggia in aliscafo: in particolare per la giornata di giovedì 15 maggio dalle 14.00 a fine esigenze, presumibilmente alle 18, l’unico varco pedonale di ingresso e uscita dal porto sarà il sottopasso della metropolitana che dalla stazione marittima conduce all’uscita di via Medina.

Non sarà dunque possibile, in questa fascia oraria, attraversare il percorso di gara che percorre tutta via Marina in altro modo. A questa comunicazione faranno seguito ulteriori comunicazioni che il Gruppo Lauro ha già predisposto per le prossime ore a bordo delle unità impiegate nei collegamenti marittimi: in più, lo staff di Alilauro del Molo Beverello sarà regolarmente operativo per assistere i passeggeri e fornire ulteriori informazioni.