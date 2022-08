Giovedì l’undicesimo Trofeo Punta Caruso

Giovedì 25 agosto, con il patrocinio del Comune di Forio, torna il nuoto in acque libere sull’isola d’Ischia, manifestazione sportiva presente ininterrottamente da 11 anni come appuntamento sportivo dell’estate isolana. Lo storico Yacht Club Vela.it ed i Forti e Veloci isola d’Ischia, come ogni anno, si sono attivati per organizzare la ormai “tradizionale” gara “Trofeo Punta Caruso”. Alla manifestazione sportiva potranno partecipare tutti i praticanti la disciplina del nuoto, sia adulti che ragazzi.

Il percorso è semplice e non troppo lungo: la partenza avverrà davanti allo specchio d’acqua antistante la grotta della spiaggia di San Francesco e l’arrivo sarà posto di poco prima dello Scoglio dell’impiccato nei pressi della spiaggetta adiacente al molo di sotto flutto del porto di Forio in località Monticchio. Le premiazioni si svolgeranno sulla pedana della Terrazza di Venere non appena sarà arrivato l’ultimo partecipante. Il raduno è previsto per le ore 10.30 nel parcheggio del lido “da Nicola” dove sarà allestito il banchetto per le iscrizioni. I premi, come ogni anno, saranno realizzati da Keramos Ceramiche di Gaetano De Nigris e Nello Di Leva.

Lo scorso anno, con condizioni di mare e di vento favorevoli, il giovane Samuele De Rinaldi stabilì il nuovo record del percorso con il tempo 16’31’’, poco dietro Rinaldi arrivò Giovan Giuseppe Di Leva, anche lui migliorando la propria prestazione con il tempo di 18’53’’; terzo arrivò il giovane promettente Giovanni Sanna (classe 2004), appena un secondo dietro Di Leva. La gara femminile fu vinta da Maria Rosaria Ciardi con il tempo di 22’30’’; seconda la giovane Gabriella Romano, terza la veterana Manuela De Vito. Il primo isolano non a podio fu Paolo De Palma con il tempo di 20’12’’; prima isolana la giovane Laura Pirulli in 31’15’’. Il nuotatore più giovane (2008) risultò Daniele Nobis, mentre il più longevo (1945) Giovanni Iardino.

Quest’anno ci saranno ancora nuove promesse del nuoto partenopeo e noti veterani per contendersi il trofeo 2022. Tra questi la quattordicenne Irene Esposito (categoria Ragazze), la quale in vasca ha disputato sia i campionati italiani invernali di Riccione che gli estivi di Roma, emergendo soprattutto sui 100 e 200 rana, 400 stile, 200 misti e 1500, risultando tra le migliori d’Italia nella sua categoria nei 3000 stile agli assoluti invernali di Riccione in vasca, decima di categoria nelle acque libere. Al campionato europeo in acque libere di Palma de Maiorca, ha contribuito alla vittoria del Circolo Nautico Posillipo su oltre 50 società, con i suoi ottimi piazzamenti nella 1,5 e 5 km (sesta assoluta Elite Junior) e nella 7km (terza assoluta Elite Junior), oltre alla vittoria della staffetta mista 4×400 metri, terza nella 5 km categoria Ragazze ai campionati assoluti di Piombino.

Occhi puntati anche su Marialaura Margherita, classe 2008 (ha contribuito alla vittoria del campionato europeo in acque libere, sia con la gara individuale 1,5 km che con la staffetta 4×400; in vasca buoni risultati a livello regionale sui 50/100/200 stile e 100 dorso, ma può migliorare ancora tanto; su Romano Gabriella, 15enne ischitana d’adozione (anche lei ha contribuito con la 1,5 km e la staffetta ,alla vittoria del campionato europeo in acque libere; buoni risultati in vasca a livello regionale sui 50/100 stile e 50/100 delfino, ha ampi margini di miglioramento) e Raffaele Palmigiano, classe 2006, categoria Ragazzi. In vasca ha sfiorato i campionati italiani estivi sui 200 stile. Buoni risultati a livello regionale sui 100/200/400 stile. In acque libere, ha partecipato (vincendola con il tempo di 6h32’) alla Capri-Napoli a staffetta, insieme a De Rinaldi, Boccalatte, Chiella e Borgo Luca; inoltre ha contribuito alla vittoria del C.N. Posillipo al campionato europeo in acque libere di Palma de Maiorca, con un primo posto di categoria non Elite Junior sui 5 km e secondo nella 1,5 e 7 km categoria non Elite Junior, oltre alla staffetta 4×400. Atleta ancora giovane ,deve migliorare dal punto di vista tecnico, ma è dotato di grande grinta e volontà.