Giovedì il mercato a Fondobosso, cosa cambia per sosta e circolazione. Una marea di disposizioni per l’esperimento voluto da Enzo

Ischia. Il comandante della Polizia Locale ha adottato ben due ordinanze in vigore dal 5 marzo. La prima contiene prescrizioni valide tutti i giorni della settimana, la seconda solo nei giorni di mercato. «In deroga è consentita la circolazione alla Navetta "Zizì" che attraverserà il Varco 1 sia per l'ingresso che per l'uscita dall'area sopra indicata, ad eccezione dei giorni in cui vige l'area mercatale»

Giovedì 5 marzo inizia la sperimentazione voluta da Enzo Ferrandino, con il trasferimento del mercato settimanale e di fine mese a Fondobosso. E dopo gli interventi di “manutenzione”, ecco arrivare ben due ordinanze del comandante della Polizia Locale di Ischia per la medesima area, datate 3 marzo.

La prima è stata adottata per la provvedere alla “regolamentazione di sosta e circolazione in Fondo Bosso area parcheggio”. E in premessa si ricorda che «con Ord n. 12 del 03.02.2020 il Sindaco disponeva il trasferimento in via sperimentale del mercato settimanale e quello di fine mese, presso l’area antistante il palazzetto “F. Taglialatela” sito in Via Fondo Bosso, a decorrere dal mese di marzo 2020, per mesi tre».

Dunque «considerato che si rende necessario un apposito provvedimento anche per la circolazione veicolare nelle aree in oggetto», il comandante ha emanato l’ordinanza che contiene le nuove prescrizioni per la sosta e la circolazione nella zona interessata, valide tutti i giorni della settimana. Disponendo: «A partire dal 5 marzo 2020 fino a nuova disposizione la circolazione e la sosta all’interno dell’area di parcheggio di Via Fondo Bosso sarà cosi regolamentata:

1) Il Primo Varco del parcheggio di Via Fondo Bosso a partire da Via Michele Mazzella fronte civ. 31 sarà utilizzato sia per l’entrata che per l’uscita dei veicoli;

2) Il Quarto e Quinto varco del parcheggio di Via Fondo Bosso con incrocio Montetignuso saranno utilizzati sia per l’entrata che per l’uscita dei veicoli;

3) Il Secondo e il Terzo varco, a partire da Via Michele Mazzella, saranno utilizzati solo per l’uscita dei veicoli, pertanto sarà apposta segnaletica di divieto di accesso;

4) Sull’intera area di parcheggio saranno individuati gli stalli di sosta libera;

5) Sull’intera area di parcheggio è inoltre fatto divieto di sosta ad autocarri, motocarri, rimorchi, motrici, veicoli operativi, autobus.

6) All’ingresso del primo varco ad ambo i lati sarà fatto divieto di sosta a qualsiasi veicolo per consentire la circolazione in entrata e in uscita dei veicoli.

In deroga è consentita la circolazione alla Navetta “Zizì” che attraverserà il Varco 1 sia per l’ingresso che per l’uscita dall’area sopra indicata, ad eccezione dei giorni in cui vige l’area mercatale.

I veicoli in sosta fuori degli spazi delimitati saranno sanzionati ai sensi dell’art 157 co.5 eco. 8 CdS.

L’ufficio Tecnico, provvederà alla apposizione della prescritta segnaletica, prima della data di entrata in vigore della presente ordinanza.

La Polizia Locale e gli altri agenti della FF. PP. sono incaricati della esecuzione della presente disposizione».

La successiva ordinanza, che ha ad oggetto proprio il “Trasferimento area mercatale in Fondo Bosso”, richiama sempre il provvedimento sindacale di sperimentazione per tre mesi e la necessità di adottare «un apposito provvedimento anche per la circolazione veicolare nelle aree in oggetto», ma è riferita solo ai giorni di mercato.

Il comandante della Polizia Locale dunque ordina: «l) Tutti i giovedì a partire dal 5 marzo 2020 dalle ore 6:00 alle ore 15:00 e ogni sabato di fine mese a partire dal 28 marzo 2020 dalle ore 6:00 alle ore 20:00 è istituito divieto di sosta a qualsiasi veicolo in Via Fondo Bosso area di parcheggio tratto compreso tra area antistante ingresso Stadio Mazzella lato tribune scoperte e area circostante il palazzetto dello sport “F. Taglialatela” per la realizzazione del mercato comunale e fiera mercatale delimitata da apposite transenne;

2) Durante le ore del mercato i veicoli provenienti dal Varco 4 di Via Fondo Bosso con incrocio Montetignuso, i residenti delle abitazioni alle spalle degli spogliatoi dello stadio per accedere alla proprie abitazioni e la navetta “Zizì” potranno usufruire sia in entrate che in uscita del varco 4 e/o del varco 5 unitamente ai fruitori del parcheggio.

Sarà cura dei venditori di tenere solidalmente pulita l’area mercatale assegnata.

I veicoli in sosta saranno rimossi a mezzo carro gru con spese a carico del trasgressore.

L’ufficio Tecnico, provvederà alla apposizione della prescritta segnaletica, prima della data di entrata in vigore della presente ordinanza.

La Polizia Locale e gli altri agenti della FF. PP. sono incaricati della esecuzione della presente disposizione».

Una gran mole di modifiche alla precedente regolamentazione che non mancherà di ingenerare confusione, soprattutto se verranno adottate ulteriori ordinanze per gli altri “progetti” di Enzo. E in attesa di conoscere se il trasferimento sperimentale del mercato diventerà definitivo.