Giovedì Foriani, musica accesa fino alle 2 di notte

Il sindaco di Forio, preso atto della richiesta da parte degli esercizi pubblici ubicati sul territorio comunale nella zona della cosiddetta “Movida” (via Marina e via Cesare Calise) di svolgere attività musicale, in deroga alla sopracitata ordinanza, all’esterno dei locali dalle ore 23.00 alle ore 2.00, in occasione dei “Giovedì Foriani” fino al 30 settembre 2023, considerato che trattasi di un periodo che tradizionalmente vede un incremento del flusso turistico sul territorio, il sindaco Stani Verde ha ordinato di “di consentire agli esercizi pubblici ubicati nella zona della cosiddetta “Movida” (via Marina e Via Cesare Calise) di svolgere attività musicale all’esterno dei locali dalle ore 23.00 alle ore 2.00, in deroga e in via eccezionale e limitatamente ai cosiddetti Giovedì Foriani” fino al 30 settembre 2023.

Lo svolgimento delle attività di intrattenimento musicale e danzante – precisa l’ordinanza del sindaco – sia all’interno che all’esterno degli esercizi pubblici, deve avvenire nel pieno rispetto dei limiti stabiliti dal D.P.C.M 16/4/1999 n. 215, e non dovrà in alcun modo generare valori di missione acustica superiori ai valori massimi previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica approvato con Delibera di C.C. n. 2 del 27/01/2005. I contravventori sono puniti con sanzioni da euro 155 ad euro 485, fatto salvo violazioni della legge 447/1995 art. 10 comma 1.