Si terrà giovedì pomeriggio la prima assemblea aperta a tutti, iscritti e simpatizzanti, dei Circoli locali Pd di Forio e Ischia. Punti all’ordine del giorno la presentazione del nuovo direttivo locale, l’approfondimento di quanto sta accadendo a livello nazionale in Italia e una riflessione su ciò che può avvenire e quanto può essere messo in atto a livello locale come iniziative, proposte e attività sul territorio.