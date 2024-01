Giovanni Sorrentino: 84 anni di democrazia. «L’impegno politico è la mia vita, senza mi mancherebbe qualcosa di importante»

Geppino Cuomo | Aveva 8 anni quando nella sartoria di papà, ad Ischia Ponte, all’epoca una specie di piccolo Calise della zona, dove si riunivano il parroco Cenatiempo, il farmacista, il preside Scoti, don Liberato Morelli, don Paolillo e qualche altro che all’epoca contava nel centro storico, si commentava e si festeggiava la vittoria della Democrazia Cristiana. Si era nel ’48 e non è facile oggi capire quella mentalità, quel momento politico nell’immediato dopoguerra. Giovanni, contagiato da quell’entusiasmo, saltellava e cantava a squarciagola “DEMOCRAZIA, DEMOCRAZIA”. Don Liberato Morelli, sacerdote allineato su certe posizioni, lo battezzò da quel momento Giovanni Democrazia. Un vezzo che si è portato dietro fino ai giorni nostri. All’epoca il comune d’Ischia era moralmente diviso in due, Ponte e Porto. Ischia Ponte era il centro, il Porto era semplicemente “’o vuagne”. Ponte era la sede politica e territoriale della DC, al Porto si creava una lista civica.

L’INGRESSO IN POLITICA

Giovanni Sorrentino fu attratto subito dalla politica locale. Sulle orme del padre Antuono, consigliere comunale, si interessò giovanissimo alle cose pubbliche. Fu naturale essere preso in considerazione nel momento in cui papà preferì ritirarsi dalla politica attiva. Allora erano tempi diversi, si diventava maggiorenni a 21 anni e Giovanni non li aveva ancora raggiunti, ma a quei tempi non si era fiscali come oggi: bastò falsificare il certificato di nascita e Giovanni Sorrentino approdò in Consiglio comunale, ottenendo un consenso popolare strabiliante, meravigliando lo stesso Antuono, che a sua volta era stato eletto con oltre 400 voti, ma Giovanni ne ottenne 1.400, 1.000 in più. Raccolse voti non solo nel centro storico, ma anche al porto.

All’epoca, come da tradizione familiare, si dilettava anche nel calcio, giocava centravanti nella nascente Isolaverde, squadra simpatia e lui era uno che entusiasmava la domenica sul terreno di gioco. Anche questo contribuì al successo politico. Non era un giovane ozioso, giovanissimo intraprese la strada lavorativa del corriere, mestiere molto in voga negli anni Cinquanta-Sessanta. Un lavoro che costringeva parecchi di loro a cinque-sei ore di traversate andata e ritorno da Napoli. Giovanni sfruttava quelle ore non in partite a carte come gli altri, ma faceva conoscenze, si metteva in evidenza e se poteva risolveva problemi sociali a chi non aveva santi in paradiso. Alla fine questo modo di fare, negli anni, è diventato il suo stile di vita che lo ha portato per ben quattro legislature ad essere il primo eletto ed anche con grande distacco da chi all’epoca andava per la maggiore. Basti dire che è arrivato addirittura a superare i 2.440 voti ed il secondo (Enzo Mazzella) poco oltre i 1.700, così come Brandi. E’ stato consigliere comunale, assessore e sindaco del suo comune. Ha retto per decenni l’assessorato ai lavori privati, un ramo che comporta tutt’oggi difficoltà e responsabilità notevoli, ma Sorrentino se l’è sempre assunte anche se ha dovuto superare 27 procedimenti legali che alla fine hanno accertato la sua condotta diamantina.

IL LEGAME CON MICHELE D’ARCO

Dopo tanti anni di politica locale, ha ancora tanti desideri, Ischia Ponte soprattutto che ha visto trasformata dal dopo guerra ad oggi, ma non come il suo cuore desidera. Sogna un corso ripavimentato e alcune brutture da eliminare. Per tanti motivi al Cardarelli era diventato di casa e si sprecano i piaceri fatti agli ischitani in quella struttura. Ricoveri impossibili ottenuti in men che non si dica, medicinali rari che solo lì si potevano trovare e ottenuti con le buone o con stratagemmi. Per gli ischitani intesi come isolani, non si è mai tirato indietro. Non era importante che li conoscesse personalmente, era decisivo essere di Ischia ed averne bisogno.

Ci incontriamo ad Ischia Ponte, il suo feudo, dove ogni giorno va a fare colazione ed incontra gli amici di un tempo. Alcuni non ci sono più e questo gli mette un velo di mestizia: “In sette mesi ho perso quattro amici carissimi che hanno lasciato il segno. A 84 anni ci pensi e certe cose pesano, anche se ci sono ancora tante cose per cui essere entusiasti”.

Nel mondo della politica ci sono amicizie vere e durature?

“Bella domanda, il mondo della politica ha le sue regole, meglio guardarsi sempre le spalle. Io in questo campo avevo un solo grande amico ed era il prof. Michele D’Arco, ma bisogna dire che eravamo amici già prima di essere eletti”.

Ti ha mai dato fastidio il nomignolo di Democrazia?

“Per la verità mi è stato appiccicato da piccolino e me lo porto appresso come un nome vero, mi hanno sempre chiamato così da quando la Democrazia Cristiana vinse le sue prime elezioni. A tal proposito ti racconto un simpatico episodio che ricordo come se fosse ora. Come corriere dovetti comprare a Napoli 13 quintali di tubi per idraulica, ebbene quando mi arrivò la fattura, era intestata a Giovanni Democrazia, come se fosse il mio cognome”.

AMICO DEL POPOLO

Al di fuori della politica, altri ti definiscono “amico del popolo”. Perché?

“Ho sempre avuto le porte aperte al Cardarelli ed in quell’ambito mi sono sempre fatto in quattro per aiutare chiunque e non solo conoscenti. Ricordo una volta che serviva per una persona di Forio il Cromaton Cortex forte e si poteva ottenere solo alla farmacia del Cardarelli, ma una inflessibile suora, suor Domenica, non me ne volle dare perché avrebbe dovuto giustificare la cosa per iscritto e non se la sentiva. Ci riimasi malissimo, ma non mi rassegnai. Mentre parlavo con lei, mi aveva fatto vedere il medicinale e capii dove stava. Una volta chiusa alle 16.00 la farmacia, ritornai lì e con una scusa mi feci aprire da un infermiere e prelevai le scatole necessarie. Lo so, non dovevo farlo, ma a volte le necessità ti spingono anche a questo”.

Per la tua lunga militanza sul comune, chi credi sia stato il sindaco che ha fatto di più per Ischia?

“Senza sindacare sulle capacità degli altri, devo dire che Enzo Mazzella è stato l’uomo giusto al momento giusto per fare certe cose. Erano anche altri tempi e molte cose si facevano anche rischiando, ma si riusciva a farle. Con lui Ischia si è assicurata centinaia di migliaia di metri quadri di pinete che stiamo ancora pagando, ma che saranno pubbliche per sempre. Senza quell’acquisizione, sono convinto che le pinete ischitane oggi sarebbero villaggi di case abusive. E poi piscina, polifunzionale, palazzetto dello sport, stadio, nove parcheggi e tanto ancora portano la firma di Enzo Mazzella”.

Da un Enzo ad un altro Enzo, come vedi il sindaco attuale?

“Ha capacità, è un rullo compressore e non conosce ostacoli. E’ stato in grado di conquistare l’intero Consiglio comunale e a differenza del passato, quando si facevano Consigli comunali che terminavano quasi all’alba, ora in poco tempo si vota all’unanimità. Sta risolvendo tanti problemi anche senza darne molta pubblicità, ma sta incidendo positivamente sul tessuto sociale del paese. Piace alla gente perché l’ascolta, la riceve e cerca di accontentare in quello che può essere realizzato”.

SECONDO ELETTO DELLA SUA LISTA

Eppure in tanti dicono che non se la sia cavata bene sulla vicenda del parcheggio della Siena, rompendo con Paolo Ferrandino.

“Non so come stanno le cose sul parcheggio della Siena e sui rapporti politici fra sindaco ed assessore e se non conosco i fatti non posso avventurarmi in giudizi specifici, ma so che su quel parcheggio Enzo Ferrandino ha sempre tenuto le parti del popolo, cercando di non ostacolare l’opera perché necessaria. Se l’ha dovuta fermare avrà avuto ragioni tali che non era possibile evitare il fermo”.

Altri alla tua età si godono un meritato riposo, perché tu continui ad interessarti attivamente della vita sociale seduto in Consiglio comunale?

“Ormai l’impegno politico è la mia vita, se non fossi in Consiglio comunale e non rivestissi la carica di vice presidente del Consiglio, mi mancherebbe qualcosa di importante. Comunque credo che la mia esperienza porti qualcosa ai giovani che siedono in sala consiliare per la prima volta”.

Certo non fai più quelle campagne elettorali di una volta, casa per casa…

“Nooo, gli anni ci sono e incominciano a pesare. Nell’ultima campagna elettorale, mi sono limitato a stare seduto al Bar Cocò e salutare gli amici della mia vecchia zona. Poi le vecchie generazioni si assottigliano e molti di quei 2.000 e passa voti che avevo non sono più in vita. Sono fiero di essere stato il secondo eletto della mia lista e se si fanno i calcoli, senza i miei voti la lista non avrebbe avuto il quorum per veder eletto nemmeno il primo della lista, quindi volendo le soddisfazioni non mancano di certo”.

Ad 84 anni uno sguardo al cielo lo si rivolge, tu cosa vorresti chiedere al Padreterno in regalo?

Una leggera pausa di riflessione, poi appare un sorriso sulle labbra e di getto risponde: “Vorrei chiedere al Padreterno di conservarmi in buona salute fino alla prossima campagna elettorale”. E ride di gusto.

Giovanni Sorrentino, meglio conosciuto come Giovanni Democrazia, alla vita da pensionato non ha mai pensato e poi, ad 84 anni appena non è proprio il caso di meditare il ritiro dalla vita politica del paese.