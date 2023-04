Giovanni Sasso: “Ciao mitico Rispolone”

“Ciao Mister Rispoli. Stamattina – scrive Giovanni Sasso, decano dei giornalisti sportivi ad Ischia – ti ho incontrato (non capitava spesso, colpa mia) e fotografato per l’ultima volta. Da Coco’ sorseggiavi uno Spritz in compagnia di mister Patalano. Ischia Ponte era illuminata da un bellissimo sole. Mai e poi mai avrei potuto immaginare… Sei stato il primo giocatore che ho visto su un campo di calcio. Il mio “eroe” dell’adolescenza.

Quello delle diciotto insalate a Lecce (mister Impagliazzo capirà), quello delle mega merende mattutine prima degli allenamenti, quello del Grande Campionato di C1 con una squadra con tantissimi isolani ma soprattutto quello della grande salvezza di Chieti. Un abbraccio a Mirko, a Itala, ai fratelli e ai parenti tutti. Ciao mister RISPOLONE!”