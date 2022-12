Giovanni Mattera e l’omaggio alle vittime del fango assassino. Capitano di tutti!

Giovanni Mattera è uno dei figli delli del Maio. Calciatore di qualità e un vero e proprio multifunzione del rettangolo di gioco, fa la differenza in campo con l’unici di Franco Brienza ed Enrico Buonocore.

Schivo, timido, educato, ragazzo per bene e testimone di grandi valori, sabato è sceso in campo contro l’altra capolista del Girone A di Eccellenza, il Napoli United. Una prova sofferta e pensate e pareggiata al 93’. Giovanni si è allenato durante la settimana peggiore della storia di Ischia e sul campo, ha indossato la fascia da capitano. Non una fascia arcobaleno, non una fascia per uscire sui giornali, ma una fascia piena di dolore e di rabbia. Una fascia storica che merita di essere incorniciata e affissa nella “Hall of Fame” dell’Ischia Calcio.

Durante la settimana scorsa, come tanti altri, Giovanni non ha avuto paura di impugnare la pala e gli stivali e, tolti i tacchetti, è sceso su Via Santa Barbara a spalare e a dare una mano. Un grande esempio!

“È stata per me un’emozione straordinaria – scrive – indossare la fascia in questo momento tanto difficile per me, per il mio paese, e la mia isola. Ringrazio il capitano (Franco Brienza dopo e Davide Trofa – altro figlio della stessa terra fragile, ndr), i miei compagni e la società per avermi concesso questa grande opportunità. Sono vicino a tutta la mia gente colpita da questo dramma, è un momento molto difficile ma sono sicuro che ci rialzeremo presto come abbiamo sempre fatto tutti insieme. Voglio ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine in questa settimana per me molto dura, e anche tutti coloro che hanno contribuito ad aiutare me e tutto il mio paese. GRAZIE DI VERO CUORE” Forza Casamicciola. Forza Ischia”