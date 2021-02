Giovanni Lombardi: “Vinta una battaglia, ma c’è ancora tanto da combattere”

- Advertisement -

Ida Trofa | Nel silenzio dei sindaci isolani, della regione Campania, che altrimenti dovrebbero tutelare gli interessi e i diritti delle comunità, si è trovata una soluzione al blocco dei trasporti pesanti da e per la nostra isola. Come raccontiamo da giorni ai nostri lettori, il comune di Ischia ha programmato “importanti” lavori al porto di Ischia e non ha pensato che vietare l’accesso ai mezzi superiori a 35 quintali avrebbe significato il blocco degli approvvigionamenti.

Dopo diversi interventi su queste colonne di Giovanni Lombardi e della nostra redazione, arriva la tanto attesa comunicazione Medmar.

“Da domani e sino al 6 febbraio l’operatività dei collegamenti Medmar da e per Pozzuoli subirà le seguenti variazioni le corse delle ore 02.30, 8.10 e 15.00 che partiranno da Casamicciola anziché da Ischia e le corse delle ore 04.10, 06.25 e 13.30 arriveranno a Casamicciola invece che ad Ischia”.

Viva soddisfazione da parte di Giovanni Lombardi fattosi, attraverso queste colonne e nelle sedi ufficiali, portavoce delle istanze del territorio e soprattutto dell categoria dei trasportatori.

“Abbiamo vinto una battaglia, non la guerra! Quella di garantire una continuità territoriale efficace e degna per l’utenza rappresenta un impegno costante, al centro di un percorso lungo e tortuoso. Però insieme possiamo farcela. Sono felice e soddisfatto per come le autorità abbiano risposto repentinamente alle nostre giuste istanze. Proficuo il confronto con il Circomare Ischia ed il comandante Antonio Cipresso e le compagne di Navigazione con Umberto Buono di Medmar. Ognuno si è impegnato in modo fattivo per la sua parte. E questo riapprenda un punto di partenza importante” sottolinea Giovanni Lombardi parlando della necessità di un lavoro costante per potenziare le vie del mare con un’azione mirata e condivisa tra tutte le parti interessare.

Come ripetiamo da tempo occorre richiamare la Regione alle sue responsabilità.

La continuità territoriale non può essere materia buona di sterile prova elettorale per le forze politiche regionali che occupano gli uffici e le stanze e del potere. Serve un quadro di insieme che garantisca l’utenza a tutta e non solo chi è in grado di fare la voce grossa e soprattutto chi ha più sponde con la IV commissione trasporti e via dicendo gestita motu proprio dal delegato Luca Cascone. Serve un quadro complessivo che permetta di affrontare le emergenze ma anche la normalità. Basta sperequazioni, vie preferenziali e raccomandazioni per questo o l’altro passaggio sulle vie del mare. Serve programmazione, impegno e regole certe. Non può essere certo questo lo stato di cose e il trasporto destinato ad un’ isola come Ischia, la perla del Golfo con velleità di sviluppo turistico, ma anche con la necessità di vivere, curarsi e sopravvivere oltre il mare, di garantirsi trasporti sicuri, degni e opportuni per abbattere i limiti ed i rischi dell’insularità.

Non può essere solo autoreferenzialità e poteri fort, aiuti a richiesta. Infatti mentre gli autotrasportatori esultavano per l’accordo raggiunto c’è stato chi non è riuscito a viaggiare per raggiungere ilcontinente .

Problemi ben noti e soprattutto ben lungi dall’essere risolti. Ognuno si gira dall’altra parte in una questione, quella dei servizi marittimi, che necessità di buoni progetti, indispensabili ad aprire la strada verso la concerta e real garanzia della continuità territoriale e per tutti. Storia vecchia.