Giovanni Legnini: “Impegno gravoso da affrontare con impegno e dedizione”

Il Commissario Giovanni Legnini ha ufficializzato la sua nomina a Commissario per l’Emergenza Ischia con questo post social “Ringrazio il Presidente del Consiglio, il ministro della Protezione Civile, il Capo Dipartimento ed il Presidente della Regione Campania per la fiducia che mi hanno accordato attribuendomi l’incarico di Commissario per l’emergenza sull’isola d’Ischia.

È un impegno gravoso che mi accingo ad affrontare con il massimo impegno e dedizione, consapevole delle urgenze da affrontare ma potendo contare da subito sulle donne e gli uomini dello Stato e del volontariato che dalle prime ore stanno operando con sacrificio e dedizione sui luoghi del disastro. Non c’è tempo da perdere e già oggi incontrerò a Napoli il Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio e il Prefetto Claudio Palomba poi, a Ischia, i sindaci e la commissaria prefettizia dei comuni colpiti per concordare e definire le azioni necessarie ed i primi provvedimenti.

Sono certo di poter contare sulle competenze della Struttura per la ricostruzione post sisma 2017 nell’isola, e nel contempo assicuro che proseguiranno tutte le attività che fanno capo alla Struttura Commissariale per portare avanti il complesso lavoro legato alla ricostruzione post sisma 2016 in Centro Italia.”